Una invitación a construir un mundo habitable más allá de las paredes de nuestra casa.

Durante una mudanza, la autora descubre una libreta de apuntes que tuvo en la época en la que nacieron sus dos hijos. Esas notas del pasado se conectan con reflexiones del presente sobre la maternidad y el miedo al mundo exterior.

Este libro indaga en la familia de clase media que se construye como una isla –o una cárcel– para protegerse del resto; analiza cómo un conjunto de individuos mezquinos y miedosos, amparados en el instinto de preservar a sus seres queridos, se afianza y habita sus pequeños mundos privados, de espaldas al afuera.

“Margarita García Robayo es un sofisticado sistema de capas... Tiene elegancia, tiene perfidia narrativa. Tiene un mundo dentro de la cabeza, y es un mundo complejo, lleno de aristas, de contrastes”, Leila Guerriero.

“La voz de Margarita García Robayo es un escalpelo entrando con cortes finos y precisos en la carne de nuestra historia personal”, Gabriela Wiener.

“Creo que es la escritora que mejor escribe sobre la intimidad”, Mariana Enriquez.

SOBRE EL AUTOR Margarita García Robayo (Cartagena, Colombia, 1980) es autora de las novelas Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí y Educación sexual, compiladas en El sonido de las olas; de varios libros de cuentos, entre los que se destaca Cosas peores, ganador del Premio Literario Casa de las Américas 2014, y del ensayo Primera persona.

En 2018 se publicó en inglés una compilación de cuentos y novelas bajo el título Fish Soup, que formó parte del prestigioso listado “Books of the Year” del diario The Times. En 2020 se publicó la traducción de su novela Tiempo muerto bajo el título Holiday Heart, merecedora del English PEN Award. En Anagrama ha publicado La encomienda y El afuera. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, portugués, italiano, hebreo, turco, islandés, danés, chino, entre otros idiomas. Vive en Buenos Aires.