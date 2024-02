Los eruditos, sagaces y exquisitos ensayos sobre arte de Julian Barnes. Un recorrido deslumbrante por la pintura moderna y contemporánea.

Julian Barnes demostró su francofilia en el delicioso El loro de Flaubert, y dedicó un capítulo de Una historia del mundo en diez capítulos y medio a La balsa de la medusa. Este volumen de ensayos sobre pintura rebosa amor por la cultura francesa, y arranca precisamente con el lienzo de Géricault. Buena parte de sus páginas están dedicadas al arte francés del siglo xix y principios del xx, un periodo en el que París era la indiscutible capital cultural no solo de Europa sino del mundo entero.

El grueso de los textos aquí reunidos se centra en la pintura que va del romanticismo y el realismo a los movimientos posimpresionistas, con artistas como Delacroix, Courbet, Manet, Fantin-Latour, Cézanne, Degas, Odilon Redon, Bonnard, Édouard Vuillard, Félix Vallotton y Braque. Y en la parte final del libro se suman otros ensayos, sobre las paradojas visuales de Magritte, las esculturas blandas de Oldenburg, el crudo realismo de Lucien Freud y los colores de Howard Hodgkin.

En conjunto este volumen presenta un amplio ymuy estimulante recorrido por el arte moderno y contemporáneo de la mano de uno de los grandes escritores británicos actuales. Barnes aporta una mirada perspicaz, inteligencia y sensibilidad a raudales, sugestivas conexiones entre literatura y pintura, una grata ausencia de agobiantes corsés académicos y un contagioso entusiasmo que le lleva a declarar que «el arte no solo capta y refleja la excitación, la emoción que encierra la vida. A veces va incluso más allá: el arte es esa emoción».

SOBRE EL AUTOR

Julian Barnes (Leicester, 1946) se educó en Londres y en Oxford. Está considerado una de las mayores re-velaciones de la narrativa inglesa de las últimas déca-das. En Anagrama se han publicado sus novelasMe-trolandia (Premio Somerset Maugham 1981), Antes de conocernos, El loro de Flaubert (Premio Geoffrey FaberMemorial y, en Francia, Premio Médicis), Miran-do al sol, Una historia del mundo en diez capítulos y medio, Hablando del asunto (Premio Femina a la mejor novela extranjera publicada en Francia), El puercoes-pín, Inglaterra, Inglaterra, Amor, etcétera, Arthur & George, El sentido de un final (Premio Booker), Niveles de vida y El ruido del tiempo, los libros de re-latos Al otro lado del Canal, Lamesa limón y Pulso, el delicioso tomito El perfeccionista en la cocina y el libro memorialístico Nada que temer. Ha recibido tam-bién, entre otros galardones, el Premio E. M. Forster de la American Academy of Arts and Letters, el William Shakespeare de la Fundación FvS de Hamburgo y elMan Booker, y es Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.