Noroña prepara reunión con Monreal y Adán Augusto

Al reconocer que la unidad en Morena "es importantísima", el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, anunció que este lunes habrá dos reuniones entre él y los coordinadores de las bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y en la Cámara de Diputados, Adán Augusto López, para resolver sus diferencias.

En su habitual video charla en Facebook, el presidente de la Mesa Directiva del Senado respaldó el reclamo de Adán Augusto López por el recorte de 260 millones de pesos que, asegura, la Cámara de Diputados aplicó a la Cámara Alta.

"Una rudeza innecesaria el recorte del presupuesto al Senado, porque para el presupuesto nacional no es significativo. Estamos hablando como de 260 millones de pesos, para una persona es un montón de dinero, pero para un poder y para el monto del presupuesto nacional, lo que cuestan las cámaras, no es significativo lo que cuesta el Congreso todo, inclusive con la Cámara de Diputados", afirmó.

Fernández Noroña dijo desconocer a detalle los contratos abusivos que denunció el coordinador de los senadores morenistas y reconoció que "sí ha habido cosas incorrectas que se vienen arrastrando (pero) hay cosas que de repente no son tan fáciles de echar atrás".

"De hecho, Adán Augusto comentó que iba a buscar terminar el contrato, que seguro implica un litigio legal, no tengo ninguna duda, entonces sí está delicado lo que comentó. Yo no he visto la documentación, yo confío en Adán Augusto, me parece que tendría razón para decir cosas que no puedes sostener, pero la importancia de la unidad es fundamental", apuntó.

Respecto a Ricardo Monreal, Fernández Noroña admitió que es un operador muy eficaz, pues "nadie es oscuridad pura, tiene cosas positivas".

El presidente del Senado afirmó que con este pleito entre los dos líderes parlamentarios de Morena, los medios de comunicación "están de plácemes".

"Me dicen que (Carlos) Loret ayer estaba con orgasmos, no terminaba uno y ya empezaba el siguiente", afirmó.