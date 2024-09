Noroña miente: la minuta de la Reforma Judicial está incompleta

Hasta el momento la minuta completa de la Reforma Judicial no ha llegado completa al Congreso de Coahuila, tal y como aseguró durante su visita a Saltillo el senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.

Al respecto, la presidencia de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales Núñez, sostuvo que tiene el oficio que enviaron, donde en el mismo dice que todo se remite vía correo convencional, y solamente viene adjunta una parte de la minuta, falta toda la exposición de motivos, los cambios que se hicieron, los dictámenes, entre otros.

“Yo no lo tengo, no sé si se mandó al Oficial Mayor, pero hay una vía institucional que es cuando uno se da por notificado, que es por parte del Senado directamente, y en el oficio dice que será remitido por correo convencional y donde te dice que todo el resto del expediente será de esa manera, y hasta el momento no ha llegado completo”, afirmó la también diputada priista.