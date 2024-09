Nominan a lagunero a Premios de la Calle

El talento del lagunero, Emanuel Azz, de nueva cuenta brilla.

El cantante de Torreón, ha sido nominado a los Premios de la Calle en la categoría Artista Urbano del año, compitiendo junto a diversos artistas emergentes de todo el país.

De acuerdo con el torreonense, la ceremonia tendrá lugar el 11 de octubre en el Auditorio Benito Juárez en Guadalajara, Jalisco.

El 26 de septiembre es el último día para votar en www.premiosdelacalleoficial.com/votaciones-premios-de-la-calle-2024/, al entrar ahí, se selecciona el género urbano y ahí figura el nombre de Emanuel Azz.

"No me esperaba esta nominación. Me siento muy contento de que hayan tomado en cuenta mi trabajo. Les pido que voten por mí", dijo a El Siglo de Torreón.

De acuerdo con un comunicado, Premios de la Calle nacieron en 2008, gracias a la visión que tuvieron algunos promotores musicales en la ciudad de Los Ángeles California, al notar que hacía falta que existiera un evento donde se reconociera y se premiara al talento musical local, principalmente en el género regional mexicano.

Estos promotores se dieron cuenta de que existía una gran cantidad de agrupaciones y solistas que, por diversas situaciones, no tenían la posibilidad de tener presencia en medios de comunicación importantes, como la radio y la televisión.

Debido al éxito de Premios de La Calle en las ediciones en Estados Unidos, el proyecto se internacionalizó y llegó a México para darle oportunidad también a todos esos talentos mexicanos.

Emanuel Azz es un artista del género urbano originario de Torreón. Tiene una trayectoria de una década, empezando a los 15 años y desarrollando su carrera principalmente en la escena del rap local, pero sin considerarse rapero, pues él desde sus inicios ha experimentado con distintos géneros, como el R&B y principalmente con el reguetón.

Actualmente, trabaja en su segundo álbum de estudio que llevará por nombre Azz bajo la manga, que cuenta con colaboraciones destacadas de artistas locales, nacionales e internacionales como Mime 871, Bizor Azufre, Caporal Rango Bajo, Derian, la cantante Española Norykko y Miguel Luna.