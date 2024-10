'No vengo a prometer nada'; arranca la era de Aleco en Santos Laguna

Una nueva era está en marcha, en la directiva de Santos Laguna. El joven Alejandro Irarragorri Kalb fue presentado ayer como nuevo presidente ejecutivo de la institución albiverde, a la que llega en un momento de malos resultados deportivos.

TOMA LAS RIENDAS

Mediante conferencia de prensa realizada en el Auditorio Orlegi, de Territorio Santos Modelo (TSM), Aleco Irarragorri tomó las riendas del club, en sustitución de Dante Elizalde, quien no ha decidido su continuación o su alejamiento de la organización santista.

El hijo de Alejandro Irarragorri Gutiérrez, propietario de Grupo Orlegi y de Orlegi Sports, encargado de gestionar a Santos Laguna y Atlas de la Liga MX, así como al Real Sporting de Gijón, en la Segunda División de España, vivirá su primera experiencia como “chairman” de un club de futbol profesional, al unirse a un equipo con el que ha compartido dos tercios de sus 24 años de vida.

La ceremonia de presentación en el Auditorio Orlegi, comenzó con la proyección de un video, en el que Alejandro Irarragorri le dio la bienvenida a su heredero, como nuevo mandamás de Santos Laguna.

“Después de muchas horas de reflexión y análisis, el Comité de Dirección de Orlegi Sports ha decidido que es momento de darle un nuevo impulso al club para enfrentar los retos que se presentan en la industria. Orlegi Sports y Club Santos Laguna están profundamente agradecidos con Dante Elizalde por todo su trabajo, dedicación y el compromiso que mostró durante su etapa al frente de la institución.

Hoy, el futbol como industria, y Santos en particular, muestra nuevos desafíos y se tiene la convicción de que es el momento de abordarlos con una nueva perspectiva”, mencionó el empresario.

“La Directiva de Orlegi Sports considera que es el momento de incorporar una nueva generación al frente de la institución, y que Alejandro Irarragorri Kalb presenta un perfil adecuado para imprimir la energía requerida para que Santos Laguna esté posicionado en el lugar que le corresponde”, agregó Irarragorri Gutiérrez en su discurso.

El propio Dante Elizalde estuvo presente en el recinto, pero no en la mesa frontal, sino en una de las butacas, al nivel donde estuvieron ubicados los periodistas. En la mesa frontal estuvieron, además de Aleco Irarragorri, Alfonso Villalba, CEO de Orlegi Sports, y José Riestra, director de futbol del grupo.

PROMETE PASIÓN

El joven Irarragorri, que recién cumplió 24 años de edad, tomó la palabra y mencionó: “Agradecer al Comité Deportivo por este gran reto que me ha dejado asumir y por darme la confianza. Agradecerle a Alejandro Irarragorri, mi padre, por depositar su confianza en mí, lo que para mí representa una responsabilidad muy grande. No vengo a prometer nada, hoy vengo a ofrecer mi convicción, mi compromiso, y más que eso, mi corazón a una región que me ha dado alegrías y también en la que he vivido momentos complicados”, comenzó.

“Durante toda mi vida vi crecer a Santos Laguna y en ese crecimiento, yo también crecí. Hoy es momento de todos juntos traerle felicidad a la Comarca Lagunera, tierra de luchadores, de peleadores, que ha vencido al desierto con gente comprometida, trabajadora y que conoce que el club de la región es el Santos Laguna.

Lo que quiero ofrecer a la afición es mi compromiso y mi corazón, porque todos vamos a transformar el presente en una extraordinaria realidad a futuro”, complementó el ahora presidente ejecutivo del equipo.

Con 24 años de edad, Alejandro Irarragorri Kalb se convirtió así en el presidente de equipo más joven en la historia de la Liga MX, en el que es, sin duda, el reto más rutilante dentro de su aún corta trayectoria profesional. Con formación como Licenciado en Administración de Empresas, el ahora presidente santista cuenta también con estudios de posgrado en Nueva York y en España, con experiencia de trabajo en el Club Atlético de Madrid y desde años atrás, “empapado” en diversas áreas de Santos Laguna.

El primer gran desafío de Aleco Irarragorri Kalb como presidente santista, parece ir más allá de la cancha, pues además de preocuparle los resultados positivos para el equipo, el primer pendiente por resolver parecería ser la fracturada relación de Santos Laguna con sus aficionados, molestos por el último lugar de la tabla general que actualmento ocupan los Guerreros.

Por lo pronto, hoy Santos Laguna realizará un último entrenamiento en TSM, para cerrar su preparación rumbo al encuentro de este sábado ante las Águilas del América, en el Estadio Azteca.