'No urge dinero de ASL, urge que funcione'

El alcalde Román Alberto Cepeda González consideró que a Torreón le urge que ya opere el programa de Agua Saludable para La Laguna, y que sea de manera completa, con la atención a los 2,500 kilómetros que se tienen de tubería para la conducción del líquido a los domicilios.

"No nos urge el dinero de Agua Saludable, nos urge que funcione el programa", comentó, "bienvenido el proyecto, me hubiera encantado que el primer año de mi gobierno estuviera funcionando, porque al final es dinero de coahuilenses y torreonenses que también producimos, pero estoy a 8 meses de terminar mi administración y todavía no, yo sigo esperando con los brazos abiertos para que este proyecto funcione, se incorpore y pueda funcionar, para poder incorporar más líquido a las líneas".

Señaló que se requiere también de complementar el proyecto, pues hay 2,500 kilómetros de tubería enterrada, que es donde está el problema de Torreón, que es histórico y no se refiere a la desatención de una administración, pues destacó que durante su gestión se han perforado diversos pozos para mejorar el abasto de agua potable a los domicilios y se ha renovado tubería y drenaje.

"Lo estamos haciendo de manera responsable, reconociendo que falta", expuso.

El presidente municipal dijo que el nuevo director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Juan Gabriel Riestra Beltrán, tiene una gran disposición, a diferencia de su antecesor, que no había proporcionado detalle al gobierno municipal sobre las obras.

"No había habido información, no, no había habido, hasta hace ocho días que me reuní con él, antes de eso no habíamos tenido ninguna información, de nada, hoy hay una puerta abierta y hay una buena comunicación con él, debo reconocerlo, que hay toda la disposición", expresó el edil.

El alcalde mencionó que el sector poniente y primer cuadro de la ciudad son las zonas donde más se requieren este tipo de obras de mejora de la infraestructura subterránea. Consideró que el problema ya no es de disponibilidad de agua, sino de conducción, pues un volumen de 600 a 700 litros por segundo se desperdicia en fugas debido al mal estado de las tuberías.