No tienen proyectado despedir masivamente a personal en Madero

El contralor municipal en Francisco I. Madero, Gilberto López Estrello manifestó que no habrá “desbandada” de despidos con el cambio de administración, aunque si se harán algunos ajustes con la plantilla de personal.

Agregó que como en todos lados, pese a que la Administración entrante, pertenece al mismo partido en su momento el alcalde electo, Félix Ramírez Hernández deberá conformar a su equipo de trabajo, ya que esa es la experiencia que se tiene.

“Si bien sabemos que el presidente municipal actual y electo vienen de un mismo partido o de un mismo proyecto sabemos que tiene que haber ciertos cambios, eso únicamente los pueden designar el presidente electo pero como es institucional la entrega recepción según experiencias que hemos tenido no hay muchos movimientos”.

Repitió que no se hará un gran recorte de personal, no se despedirá a 200 o 300 trabajadores, como se especulado, aunque reconoció que si ha temor de que eso ocurra, mencionó que algunos le “echaron ganas al proyecto” y otros no tanto, pero de igual manera será contemplados.

“No va a haber una desbandada de compañeros, de 200 o 300 no se dará eso, un ajuste sí pero no una recorte masivo no. como todo hay personas que en su momento dieron todo por el proyecto y e hicieron un esfuerzo pero hay otros compañeros que no lo hicieron, de igual manera pero se les va a contemplar, ‘ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre’”.

Son 540 empleados, lo que laboran en la Presidencia Municipal, de los cuales alrededor de 150 son sindicalizado, incluyendo los 60 ya están jubilados.

Hace unos días López Estrello confirmó que, desde hace unos quince días iniciaron con los preparativos internos para el proceso de entrega-recepción.