'No son castillos en el aire', señalan trabajadores sobre huelga en Linamar

Se cumplen tres días de huelga en Industrias Linamar. En el exterior de la empresa, arriba de 100 trabajadores permanecen haciendo guardia con las banderas rojinegras en los accesos y vehículos bloqueando el paso a las instalaciones.

Los representantes de la empresa mantienen su postura de no reconocer el movimiento como válido y argumentan que se ha incurrido en diversas irregularidades, mientras que los trabajadores insisten en que se firme el contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y atribuyen a esto la negativa.

"No hemos tenido ni un avance, ya que la empresa dice que no tenemos documentos para hacer la huelga y esa pues es una farsa", dijo David Garza, empleado. Mencionó que se cuenta con la toma de nota para el procedimiento que se inició el lunes 29 de julio a las 7:00 horas, de acuerdo a la audiencia que se tuvo previamente en el juzgado en México.

"Siguen cerrados en la empresa, nosotros estamos pidiendo la libertad sindical, tenemos una carta de representatividad con el Sindicato Minero, estuvimos negociando en la ciudad de México, en el Centro Federal, sólo falta la firma pero la empresa no quiere que firmemos con el Minero y la empresa no tiene ningún derecho a decidir con quien podemos firmar", comentó María Fraustro.

Los trabajadores aseguran que existe una negativa de la empresa a firmar con el sindicato minero que lidera Napoleón Gómez Urrutia, pese a que ya se tiene la representatividad. Señalaron que hasta el momento no se ha presentado ninguna autoridad en el movimiento, que correspondería al gobierno federal.

"Nosotros ya queremos estar trabajando, nuestras familias dependen de nosotros, queremos trabajar", expresó Fraustro.

"No estamos haciendo las cosas fuera de lo normal, esto no se nos ocurrió de la noche a la mañana hacer una huelga, esto llevó un procedimiento y ellos son los que nos orillaron a esto, ya son más de seis años en que no se revisa el contrato colectivo", añadió otro de los trabajadores.

El personal aseguró que se mantendrán en el movimiento, pues están convencidos de que han hecho el procedimiento conforme a Derecho y que no son "castillos en el aire".