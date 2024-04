Este viernes, Arturo Ortiz y su nieto, subieron un video en el que presentan supuesta evidencia de la demanda que ganó Susana Ortiz en vida en contra de Dimas Maciel.

El hijo de Susana dijo que hicieron el video luego de que Dimas Maciel dijo en otro clip que todo se trata de una campaña de odio en su contra.

"Estoy aquí con mi nieto, hijo de Susana, porque quiere tener voz y voto en algo que tiene que decir y pues va a hablar", dijo Don Arturo.

Al tomar la palabra, el chico comentó que, "vengo a demostrar unos asuntos legales, también confirmar las cosas que se están diciendo que son como campañas de odio o difamaciones, pero simplemente es un asunto legal, el cual siento y creo que ya es necesario que se aclare".

Arturo agregó que el vocalista de Chicos de Barrio de alguna manera ha engañado al público.

"Este señor Dimas está diciendo que es una difamación, que no le debe a nadie, que somos mentirosos, que somos unas culebras y vamos a demostrar ahorita un video la aclaración de las cosas legales y donde hace siete años de la demanda y hasta ahora èl no ha pagado la sentencia. En el juzgado no no camina la demanda, es por eso que lo estamos haciendo público" , contó.

Más tarde, el cantante mostró un video en el que se ve la demanda impuesta por Susana, cuya resolución se dio en agosto de 2022, sin embargo, de acuerdo con los artistas hasta ahora Dimas no ha pagado su deuda.

No somos mentirosos: familia Ortiz responde a Dimas Maciel