No se puede infraccionar por no tener seguro de automóvil en Durango

En el municipio de Durango, todavía no se pueden aplicar infracciones a los conductores que no cuenten con su seguro de daños a terceros, pues a pesar de que ya es obligatorio a partir de este 2024, no se ha reformado en el reglamento.

En la Ley de Ingresos del Municipio de Durango 2024, ya quedó establecida una multa de 5 UMAS para quienes no tengan seguro de automóvil, al menos contra daños a terceros, sin embargo, aún no ha quedado reformado.

Por parte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, se informó que no se pueden aplicar las infracciones y multas correspondientes en este tema porque es necesario que se reforme en el reglamento de Tránsito y Vialidad municipal.

Entonces para que los elementos puedan levantar la infracción, es necesario que quede establecida en el reglamento, proceso que no se encuentra entre las tareas de esta dependencia, en todo caso corresponde a Cabildo.

A partir de enero del 2024, se estableció de manera obligatoria para todo el estado de Durango, que se cuente con este seguro de responsabilidad civil y deberá quedar establecido en la ley de ingresos de cada municipio.

La UMA tiene un costo de 108.57, al quedar la multa establecida en 5 UMAS, corresponde pagar por el usuario 542.85 pesos.