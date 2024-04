No se les abandonará a los trabajadores del IMSS: Robles Loustaunau

Ante la incertidumbre que hay entre trabajadores del IMSS en Coahuila, el diputado Carlos Robles Loustaunau, aseguró que en el estado no se les abandonará.

El también líder estatal del PRI, recordó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometió que se tendría un sistema de salud mejor que el de Dinamarca.

“Pues la verdad no lo creo, no lo vemos, no sé si alguien lo vea, pero yo no lo veo, este tema federal tiene que resolverse desde la perspectiva de la Federación, de lo que si es seguro y de lo que si hay que tomar nota, es que el gobierno del estado, el gobernador, Manolo Jimenez, estará muy pendiente de lo que suceda y no dejará a los trabajadores en el abandono, eso si podemos irlo diciendo. Claro, yo soy el presidente de un partido, no formo parte de un gobierno, pero yo sé cómo piensa, como actúa, el gobernador Manolo Jiménez porque es mi amigo y está es una opinión muy personal, no soy el vocero del gobierno, pero si soy alguien que conoce al gobernador muy de cerca y que estoy seguro no los dejará”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que no deben caer en esas provocaciones, confundirse, y que no los confundan, pues la responsabilidad estatal es una, la federal es otra.

“Nosotros seguimos trabajando en nuestra gente, nosotros seguimos trabajando apoyando al gobernador Manolo en su esfuerzo diario de darle tranquilidad y paz al estado, y no vamos a permitir que nos estén alterando el orden público”, concluyó.