No se han registrado apagones en Madero dicen comerciantes

Comerciantes del municipio de Francisco I. Madero manifestaron que no se registran apagones en la zona comercial, por la alta demanda de la electricidad por el intenso calor, ya que las obras que realizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) permitieron resolver ese problema que históricamente se registraba y que incluso se quedaban por varios días sin el servicio.

“La semana pasada tuvimos una reunión donde se habló de eso y lo que hicieron (CFE) para mi es muy importante, por que fue una gestión que se estuvo haciendo por mucho tiempo y la repuesta fue muy positiva y eso es un logro por parte de la Cámara de Comercio y ahorita ya no tenemos apagones”, dijo la representante del organismo, Perla Aguilera Bañuelos.

Reiteró que la suspensión del servicio de electricidad era constante no solo en la zona comercial, sino en varios sectores del municipio, ya que la suspensión del servicio se prolongaba por varios días y provocaba pérdidas importantes a la actividad comercial, ya que se paralizaba todo movimiento, incluso en el grupo de WhatsApp que se tiene o por redes sociales los ciudadanos evidenciaban su hartazgo por esa situación.

“De verdad era increíble por que teníamos un compañero que generaba hasta 60 reportes en el grupo porque se le iba la luz y para él era un problema el tener que reiniciar constantemente el equipo que tenía y ahorita tenemos solamente uno que nos notificó que tenía una falla, pero probablemente el problema es interno, con su sistema eléctrico”.

La representante del organismo recordó que, a principio de mayo y por algunas dos semanas el personal de la CFE realizó trabajos enfocados principalmente en la separación de ramales o líneas de conducción, ya que la red data desde que se fundó el municipio, por lo que no era tan grande y algunas colonias, incluso establos que ya quedaron muy cerca de la mancha urbana estaban conectados al mismo ramal, por lo que ya estaba sobrecargado la capacidad del suministro.

Dijo que ahora la zona comercial se abastece de una sola línea, la cual incluso se amplió y se colocaron algunos transformadores y demás infraestructura con mayor capacidad, previendo el crecimiento comercial que en los siguientes años se registre.

“Había colonias y establos conectadas a la misma línea de la zona comercial y nos veíamos afectados todos, por que los apagones duraban varios días y del primero al 17 de mayo se hicieron varias obras y ahora ya no tenemos tantos apagones, aunque eso no quiere decir que ya no halla, porque ahorita es un problema que se tiene en toda la república, por el intenso calor que se tiene y porque muchos prendemos nuestros aparatos de aire, pero aquí en Madero se han reducido mucho”, reiteró.