El youtuber, Lalo Villar, creador del programa La ruta de la garnacha, hizo realidad uno de sus sueños antes de que finalizara 2023, que fue llevar dicho proyecto totalmente renovado a la plataforma de Vix+.

Villar habló con El Siglo de esta gran oportunidad y su deseo de volver a la Comarca Lagunera, en donde encontró tiempo atrás manjares como las gorditas, los lonches, las gorditas de cocedor y el pan francés; mismos que mostró en La ruta de la garnacha.

"No saben cuántas veces he querido volver a Torreón. Ya probé las gorditas, los lonches y su pan francés. Traigo antojo de unos tacos de tripitas, espero ir a probarlos pronto".

En coordinación con Televisa Univisión Deportes, Lalo explicó que crearon la serie Cada pasión tiene su sabor: Comer, jugar, amar, misma que se encuentra en Vix+.

"Hicimos un buen trabajo en equipo y lo mejor es que está en Vix que no es el premium, entonces con solo bajar la aplicación podrán ver la serie. Son 10 capítulos, de entre México y Estados Unidos"

El youtuber informó en la charla telefónica que ha logrado fusionar su amor por la gastronomía con el deporte, su otra pasión.

"No saben cuánto luce porque grabáramos en el Estadio Revolución con el Unión Laguna, pero cuando grabamos no había temporada.

"Este programa es un viaje por comida y deportes, pero hay muchas cuestiones emocionales que ni siquiera pensé que fueran a salir en la serie. Esperemos que este año podamos hacer otra temporada y con ello volver a la Comarca Lagunera".

Aclaró Villar que Cada pasión tiene su sabor: Comer, jugar, amar; no tiene nada que ver con La ruta de la garnacha.

"Cuando vi los capítulos me sorprendí. Son completamente distintos a La ruta de la garnacha. Todo se hizo muy bien, se captaron emociones fuera de los deportes y los alimentos".

BUENA DUPLA

En ese sentido, Eduardo reafirmó que en México, la cocina y los deportes son vitales entre su población.

"Además, soy apasionado del futbol y en esta serie me volví aficionado del beisbol. En toda la República Mexicana tenemos los deportes bien arraigados en nuestra sangre.

"Por ejemplo, en La Laguna me impresiona la conexión que hay entre los Algodoneros del Unión Laguna y Los Lonches 'Payo'. Nos metimos de lleno con la comida, con los deportes y con personalidades como el rapero Alemán, quien nos contó de sus tacos favoritos".

Por otro lado, Lalo Villar dijo que le da mucha alegría que La ruta de la garnacha se haya vuelto un parteaguas en su vida.

"Estoy agradecido con mi hijo, con mi familia, con Dios. Me siento afortunado, soy alguien con suerte y que ha luchado por sus sueños. Cada día es una batalla y todos los días hay que salir a romperse la mad..., La ruta de la garnacha también ha servido de inspiración a varios creadores. La idea era que la comida callejera se viera homenajeada".

Para el influencer, adaptarse a las nuevas plataformas ha sido un reto que le ha gustado .

"Se volvió un aprendizaje constante. Para mí, el máximo respeto que he tenido en la vida porque lo he visto y lo he vivido es migrar de tu lugar de origen, yo mismo estuve laborando de ilegal en Canadá y esta cuestión de la lucha, el trabajo, el salir adelante; yo, lo veo reflejado y digo,'así cada plataforma que exista, La ruta de la garnacha va a estar ahí', igual y no pegamos, pero la lucha se hará".

Para esta entrega, Villar dio a conocer que además de ciudades de México visitó otras de Estados Unidos como Las Vengas y Kansas, en donde buscó "garnachas" mexicanas y locales.

"Al estar allá me di a la tarea de encontrar antojitos mexicanos y estadounidenses. Por ejemplo, en Kansas fuimos al partido de Kansas City contra Chivas; ahí, Kansas como tal, es una de las ciudades donde la comida 'BBQ' predomina y probamos diversos cortes"

Algo que también celebra, Lalo es que Cada pasión tiene su sabor: Comer, jugar, amar, traía, "torta bajo el brazo"

"Sin duda, cerré 2023 de una manera increíble porque cuando casi terminábamos de grabar la serie, mi esposa me confirmó que estaba embarazada por segunda ocasión. Estoy doblemente feliz".