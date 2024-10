'No quiero que me rompan el corazón'

Luego de su participación en La Casa de los Famosos México (2023), Nicola Porcella no ha parado de trabajar y en breve presentará un proyecto que lo trae vuelto loco, pero de la emoción.

Se trata de Soltero cotizado, un nuevo reality show creado por TelevisaUnivision en el que Nicola podría encontrar el amor… o no. Comenzará transmisiones mañana lunes por Canal 5 a las 9:00 de la noche.

El actor y conductor habló con El Siglo de este proyecto y dejó en claro que está informándose de varias ciudades de la República Mexicana y muchas las quiere conocer, como Torreón.

"Van a participar varias chicas, algunas quieren mi corazón, pero otras van por el dinero y esas no tienen ni corazón, ahí va a estar lo complicado porque tengo que darme cuenta quién está siendo sincera y quién no".

El peruano se sumergirá en un torbellino de emociones en una paradisíaca playa, en la que, durante seis semanas, 18 mujeres realizarán lo que sea por enamorarlo.

"Serán dos equipos, las románticas y las embusteras. Las primeras buscarán el amor verdadero y un viaje conmigo; en cambio, las segundas, van a querer manipularme, desilusionarme y con ello ganarse un millón de pesos.

"Las chicas competirán en desafíos físicos, emocionales y psicológicos, buscando ser la elegida por un servidor", comentó con sencillez.

Quien fuera uno de los actores de la obra Aventura, en su edición de este año, comentó que sus amigos y familiares e incluso sus fans podrán ayudarlo a que pueda elegir a la mujer correcta.

"Voy a necesitar que me apoyen, tienen que enseñarme. Voy a requerir la voz de la experiencia. Gente cercana a mí me visitará en el reality para guiarme a distinguir entre el verdadero amor y quien solo busca aprovecharse de mi fama.

"Les comparto que por medio de los sitios oficiales de Soltero cotizado y las redes sociales de Canal 5, se llevarán a cabo lives y dinámicas y de esa manera ustedes podrán involucrarse en mi decisión. Les encargo que me digan las que son embusteras".

El peruano detalló que las 18 mujeres vivirán en una casa todas juntas, por lo que habrá mucha tela de donde cortar.

"Imagínense lo que va a ser eso porque también ninguna puede revelar si van por románticas o embusteras".

Siempre contento, el entrevistado declaró que a diferencia de otros de sus proyectos, para este reality no se preparó.

"Para este tipo de proyectos hay que fluir, hacer las cosas de bonita manera y abrir el corazón. Hay que dar lo mejor de uno. Para una novela si se prepara uno mucho, pero este es un reality que tienes que ir dispuesto a abrir el corazón, pero con cautela, pues no quiero que me rompan el corazón, ya me ha pasado bastantes veces y ya no quiero".

En ese sentido, Porcella reveló las razones por las que ha seguido soltero.

"A mí me da miedo confiar. Pienso que por dar mi confianza he perdido muchas cosas, entonces no quise que mi familia pase a lo que ya había sucedido antes, por haber abierto mi casa, mi corazón y mis amistades, he sido defraudado".

Por otro lado, admitió Nicola que este año, él ya vivió una ruleta de emociones, derivada del trabajo que no le ha faltado.

"Estoy agradecido por todas las oportunidades laborales que me han dado. Uno tiene que estar siempre de la mano de Dios y de la Virgen, agradeciendo esto, sobre todo por mis familiares que se sienten bien y contentos".

En la plática, había que tocar el tema de La Casa de los Famosos, reality que en 2023 lo catapultó a la fama. Dijo que, en un inicio, no estaba convencido de entrar y su madre fue quien lo animó.

"Fui al programa para mostrarme tal cual soy. Siempre le agradezco a las personas su apoyo porque sin ellas no seríamos nada. Me debo a la gente y si me piden una foto donde sea, la voy a hacer.

"Hay que trabajar, construir una carrera y para ello hay que ser constante y tener bastante disciplina. No pienso en la fama, sino en mi trayectoria y en continuar creciendo. Acepto que he cometido errores; sin embargo, he aprendido de ellos y me hicieron la persona que soy".

Nicola Porcella se ha sentido como pez en el agua en México, país que le abrió las puertas y que lo ha maravillado con su gente, cultura o gastronomía.

"Me encanta el Día de Muertos y las posadas que ya se acercan. Soy peruano, pero mi corazón está aquí en la República Mexicana".

El actor externó que ha investigado acerca de las regiones de Tierra Azteca y Torreón ha estado en su búsqueda.

"Torreón se encuentra en Coahuila, de a poquito voy aprendiendo. Me han dicho que es muy bonito Torreón. Quiero ir, a ver si me invitan a comer".