'No pensé que se ofendieran tanto'; Poncho de Nigris recuerda la controversia de 'Polvorreón'

Muchos lo quieren y otros no, sin embargo, no se agüita porque precisamente los llamados “haters” lo han hecho crecer, al igual que a otros personajes de las redes.

Poncho De Nigris sabe bien que es amado y odiado y que la polémica lo persigue. Lejos de enfrascarse en situaciones negativas, le apuesta a lo positivo, a la “chamba” y justamente este lunes vuelve a la televisión de la mano de la lagunera, Marisol González. Se trata de Vence a las estrellas.

El regiomontano habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de dicho proyecto, de su desempeño en redes sociales y hasta tocó la polémica de cuando llamó a Torreón, “Polvorreón”.

Fue en julio de 2021, cuando Poncho entró en una controversia con los laguneros por llamar a Torreón en redes “Polvorreón”.

“Yo quiero mucho a las personas de Torreón y sé que me quieren, siempre que voy me arropan mucho. Yo dije eso porque así me llevo con mis amigos que tengo allá y ellos me dicen que en Monterrey no tenemos agua, por eso dije ‘polvorreón’. No pensé que se ofendieran tanto, pero saludos a toda la banda de 'polvorreón', los quiero".

