Juan Ángel Esparza, un actor que la encanta encarnar a villanos

El actor, Juan Ángel Esparza, ha hecho muchos personajes, sin embargo, confesó a El Siglo de Torreón que le fascinan los villanos, tal y como el rol que hoy en día realiza en Amor amargo, producción de Pedro Ortiz de Pinedo.

“Es de esos personajes que cuando me preguntan, ‘¿Qué tipo de villanos te gustan hacer’?, les digo que así como este que se llama ‘Julio Martínez’, es uno de los malos que han echado a andar la historia y tiene bastantes matices.

“Los villanos pagan, pero son los que mejor se la pasan durante las historias. Además, los grandes villanos son los que permanecen en la memoria colectiva. Sin malos no pasa nada”, comentó vía telefónica.

En entrevista con esta casa editora, el actor se mostró satisfecho de formar parte de esta producción que encabezan Daniela Romo, Andrés Palacios o Ana Belena.

"Si algo tiene esta novela es el gran equipo que se integró, desde la producción hasta los actores. Todos nos llevamos increíble. Vamos de la mano de nuestro productor y lo mejor es que a la gente le está gustando. Cada personaje se encuentra muy definido", informó.

En la charla, el artista retomó el tema de su personaje "Julio" y fue claro al decir que ciertas acciones de su infancia o adolescencia lo llevaron por caminos erróneos.

"Nosotros como actores nos damos cuenta justamente de las psicologías de nuestros papeles. Los malos son malos por algo, entonces vemos que 'Julio' siempre ha estado solo y vive en un pueblo de pocas oportunidades. El amor como que no se le ha dado. Es un ser humano muy solitario y él busca sobrevivir de la manera más fácil, pues hace lo que sea por dinero".

Por otro lado, el entrevistado agradeció la oportunidad de trabajar en Amor amargo a Pedro Ortiz de Pinedo, a quien calificó de "trabajador y dedicado".

"Es muy entregado Pedro a lo que realiza y eso se nota. Siempre está al pendiente de todo. No se le va ningún detalle. Se involucra en cada uno de sus proyectos y eso, uno como actor, lo agradece bastante".

Recordó Juan Ángel que él comenzó su carrera en el teatro, sin imaginar que abarcaría cine, TV y más disciplinas artísticas.

"Esta carrera te sorprende en demasía. Hay que irnos adaptando a lo nuevo, a lo que viene. De chavo juraba que solo llevaría a cabo teatro, sin embargo, la misma carrera te va llevando a otros lados como películas o serie. Me gusta dejarme sorprender por mi carrera. Siempre le apuesto a personajes que me llenen y que me abracen", externó.

En ese sentido, reconoció el artista que una de las claves para destacar en esta profesión es la perseverancia.

"Es una profesión llena de disciplina. Hay que entender cómo se mueven las cosas. Hay que aprovechar que en la actualidad hay bastantes maneras de seguir laborando. Después de más de 35 años de carrera, soy feliz dedicándome a esto y no me veo haciendo otra cosa".

Por último, Juan Ángel Esparza comentó que en estos días se irá con su familia a disfrutar de la Navidad y del Año Nuevo.

"Las fechas decembrinas las pasamos en familia. Mi esposa, mi hija y yo, nos iremos a Montemorelos, Nuevo León, a celebrar con mi gente. Un año es con la familia de mi mujer y otro año es con mi familia y así nos la vamos llevando".