'No me ha temblado la mano para poner disciplina y el Instituto 18 de Marzo no será la excepción'

El secretario de Educación de Durango, José Guillermo Adame Calderón dijo que no le ha temblado la mano para poner disciplina en el sistema educativo y que el Instituto “18 de Marzo” de Gómez Palacio no va a ser la excepción. Esto en referencia a los constantes conflictos que se han dado entre personal directivo y la delegación D-II-2 de la Sección 44 del SNTE y que incluso, ha dejado por varios días sin clases a más de dos mil estudiantes de secundaria y preparatoria.

En su reciente visita a La Laguna, el funcionario estatal comentó que ya estudió el caso y que las disputas no son de los últimos dos años pues históricamente hay cuatro directores “que este mismo grupo (la parte sindical) los ha sacado de la institución. Es una institución que vamos a tener que recuperar porque no puede estar en manos de intereses, ni de tipo magisterial, ni a veces la utilización mal sana de las sociedades de padres de familia”.

Adame Calderón agregó que las administraciones estatales pasadas “no le habían entrado” a la resolución de los conflictos y que lo normal era quitar a un director y poner a otro.

“Las representaciones sindicales, su objetivo es la defensa de los derechos de los trabajadores, que vengan y reclamen si no se les paga su quincena, sino se les pagan sus bonos, pero los maestros su carril no es meterse en la administración de las instituciones, meterse en todo el manejo de las instituciones, eso no le corresponde a la representación sindical, no lo estamos permitiendo y es parte del problema pero a mí y ustedes lo saben, no me ha temblado la mano para poner disciplina en el sistema educativo y la 18 de Marzo no va a ser la excepción”. El secretario sostuvo que no habrá cambios en la administración de la institución educativa y que si en algún momento hay necesidad de realizar alguna acción, se considerará tanto a directivos como a docentes “porque la disciplina es para todos”.