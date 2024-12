'No le veía dotes de técnico', Miguel Herrera sobre Efraín Juárez

En su llegada al Atlético Nacional, Efraín Juárez enfrentó críticas y dudas. No sólo de la afición albiverde, también de la prensa colombiana y de personajes del balompié mexicano. Uno de ellos fue Miguel Herrera, quien no lo veía con "dotes" para convertirse en técnico. Así lo aceptó el "Piojo", sorprendido por el doblete que Efraín consiguió con los "Verdolagas".

"No, sinceramente no le veía dotes como técnico. Sí, el tipo se ve muy preparado. Se ve con mucho entusiasmo. a lo mejor lo veía con un dote para ser directivo, pero bueno, me da muchísimo gusto que Efra consiga los logros que tiene", platicó para los micrófonos de Fox Sports.

Los últimos meses no han sido fáciles para Efraín. Entre los cuestionamientos sobre su trabajo al frente del conjunto colombiano, así como su festejo que terminó en polémica, Efraín decidió guardar silencio y dar resultados en la cancha.

"Realmente no sé que virtudes le puedo ver a Efra. La verdad no lo he visto trabajar mucho, pero a la distancia, se ve que tiene un buen grupo. Se ve que tiene buena llegada con los muchachos. Su equipo tiene una buena idea de juego, habrá que esperar un torneo más para ver cómo se va definiendo su estilo y su idea. Hoy en día, exitosísimo", finalizó Herrera.

Cabe recordar que el "Piojo" dirigió a Efraín Juárez cuando ambos portaron el escudo de las "Águilas" del América, por lo que Herrera ya había tenido un acercamiento con "el secreto mejor guardado de México", como así lo conoce la prensa de Colombia.