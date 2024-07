'No hicimos nada de lo que a mí me gusta', dice Nacho Ambriz sobre Santos ante Atlas

"No hemos jugado nada bien, en todos los aspectos Atlas nos superó, la forma en la que quiero que juguemos no hicimos nada de lo que a mi me gusta a pesar de tener la posesión de la pelota… nunca tuvimos una ocasión de peligro o que los inquietáramos (...) hoy Atlas es muy superior a nosotros”, dijo el técnico de Santos Laguna Nacho Ambriz en conferencia de prensa posterior al encuentro en el que los Guerreros cayeron por 1-0 en el marcador.

Ambriz, fue cuestionado sobre el delantero José Juan Macías que no ha jugado, ya que tiene una molestia en el tendón que no le permite entrenar.

“Tengo miedo de que se lastime y que ahora sí me lo quiten por bastante tiempo, estamos siendo muy prudentes, esperando que esté mejor para el fin de semana siguiente”, expresa.

El estratega mexicano, habló también sobre la presión que cae ahora en Santos Laguna al no obtener un resultado positivo en las primeras tres jornadas del Apertura 2023, ya que en su debut en el torneo perdió contra Puebla (1-0), empató ante Pumas en la fecha dos (1-1) y ahora esta derrota ante los Zorros.

"Lastimosamente los entrenadores dependemos de los resultados y hoy no han sido nada favorables de lo que yo pretendía o de lo que estamos buscando, independientemente que es un equipo joven y que poco a poco los refuerzos que buscamos van llegando y no están en el punto que quisiera (...) sonaría pretexto, hoy simplemente el equipo no funcionó. Cuando pierdes y los resultados no se dan, los entrenadores nos volvemos más vulnerables, ¿no? Debo de tener tranquilidad, necesitamos mejorar muchas cosas, no me puedo desesperar en este momento, no me espanta un resultado sino todo lo contrario", concluyó.

El Santos Laguna de Nacho Ambriz tendrá una difícil prueba el la siguiente fecha al recibir en casa a los Tigres de la UANL, equipo que suma una victoria en la jornada 1 ante Necaxa (1-0) y un empate frente al Atlas (1-1), mientras este miércoles los felinos regiomontanos recibirán al Campeón América.