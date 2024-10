No hay nuevos casos de dengue en escuelas de Matamoros

La coordinadora de Servicios Educativos, sector Matamoros- Viesca, María del Refugio Valdez Benítez, negó que haya cien casos o más registrados en escuelas que se encuentran en la confluencia del ejido Coyote y aclaró que hasta el momento se tiene reporte de 40 estudiantes y maestros que presentaron dicho padecimiento y son pacientes recuperados.

Destacó que, incluso también hubo pacientes con hepatitis y los contagios se presentaron paulatinamente y se fueron dando desde el inicio del ciclo escolar, pero como es normal se van contabilizando, ya que las autoridades de Salud les dan seguimiento, pero eso no significa que estén activos y reiteró que no todos los pacientes se detectaron al mismo tiempo.

Reconoció que en su momentos se presentó un brote dengue y hepatitis en la secundaria número 14, José Joaquín Fernández de Lizardi, la cual se encuentra en el ejido Buen Abrigo, la cual recibe alumnos de los ejidos, Coyote, El Fénix y Los Ángeles los cuales están “pegados” en esa zona y recordó que incluso se suspendieron las clases para llevar a cabo la fumigación y limpieza y retiró de cacharros del edificio.

Recordó que ese brote se registró a inicios de septiembre y reiteró que se realizaron las acciones necesarias en ese y el resto de los edificios escolares, las cuales se encuentran en Coyote y Buen Abrigo y reiteró que en cuanto las condiciones lo permitieron se retomaron las actividades en la secundaría que fue únicamente donde se suspendieron las clases.

“No son casos que se haya presentado una sola vez y no son casos solamente de un ejido, no son específicamente de Coyote y no solamente es dengue, también hubo alumnos que tuvieron hepatitis, pero la situación no es alarmante, todos normalizaron sus actividades por que se se fumigó se retiró todo el escombro y cacharro, todo lo que pudiera representar un riesgo y se encuentra al pendiente la Dirección de Salud del Municipio con esas y otras las comunidades”.