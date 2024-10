No habrá megapuente en Coahuila y Durango por Día de Muertos

Las Secretarías de Educación de Coahuila y Durango, a través de sus oficinas regionales, descartaron que por la celebración del Día de Muertos, se vayan a suspender las clases este viernes primero de noviembre en las escuelas públicas de educación básica. El calendario escolar 2024-2025 de ambas entidades, establece dicho día como hábil; en el catolicismo, esa fecha corresponde al Día de Todos los Santos, dedicado a los niños fallecidos o muertos chiquitos.

Flor Estela Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila, dijo que el día de mañana, la gran mayoría de los planteles educativos realizan distintas actividades alusivas al 2 de noviembre, Día de Muertos, como concursos de calaveritas y de altares para honrar la memoria de pintoras mexicanas, docentes, cantantes, comediantes, familiares y amistades que se adelantaron en el camino.

Incluso, tanto directivos, estudiantes y docentes, suelen caracterizarse de catrines y catrines además de que se preparara el tradicional chocolate caliente y pan de muerto, generalmente cubierto de azúcar, con un toque especial perfumado con naranja y anís. “Será un día de trabajo”, dijo la funcionaria.

Por su parte, Fernando Ulises Adame de León, subsecretario de Educación en la región Lagunera de Durango, comentó que sí habrá clases. “Es un día normal, no hay puente, los niños van a clases, no hay ni una sola instrucción de que no hay clases”, indicó. En la Comarca Lagunera, son alrededor de 375 mil estudiantes de educación básica los que este viernes primero de noviembre deberán asistir a la escuela de manera normal.

Según el calendario escolar, el próximo lunes 18 de noviembre habrá suspensión de labores docentes debido al aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana que se celebra el miércoles 20 y que será un día de reflexión en las aulas. El viernes 29 de noviembre tampoco habrá clases por la reunión del Consejo Técnico Escolar (CTE).