No existe ahorita una caravana de más de 500 migrantes: asegura Sonia Villarreal Pérez

Sonia Villarreal Pérez, Comisionada la Atención de Asuntos Bilaterales Coahuila-Texas, dio a conocer que actualmente no existe una caravana que tenga más de 500 migrantes en tránsito por México; conforme a la información que les han proporcionado las autoridades federales del Gobierno de México.

Lo anterior, al cuestionarle si en las reuniones diarias que mantienen con autoridades como el Instituto Nacional de Migración (INM), Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se les ha proporcionado alguna información al respecto.

Destacó que esta misma pregunta la realizan de manera constante las autoridades de Texas y del Gobierno Federal de los Estados Unidos, situación por la cual se han involucrado en las reuniones con las autoridades norteamericanas, por instrucciones de Manolo Jiménez Salinas, Gobernador del Estado de Coahuila.

"La información que nos han estado dando las autoridades federales es que no existe ahorita una caravana de más de 500 migrantes. De la que hablan ellos, es de una sola que estaba en Chiapas, si no me equivoco; pero era menor de 600 migrantes, creo que hasta menor de 500", indicó Villarreal Pérez.

Inclusive, refirió que son caravanas muy pequeñas y las cuales, aún se encuentran en el sur, además de considerar que conforme van avanzando se van dispersando; lo anterior, conforme a la experiencia que se ha tenido.

Recordó que hace unas semanas hubo un fuerte rumor en redes sociales y algunos medios de comunicación, donde se refería que venía una caravana considerada la más grande en la historia, con siete, ocho mil migrantes; que, inclusive, se mencionaba el nombre del líder de la caravana, estableció que era completamente falso.

"Estuvimos dando seguimiento con autoridades federales y nos mostraban fotografías donde no era cierto, donde había alrededor de mil 500 personas, cuando ellos decían, que traían ocho, nueve mil migrantes. Entonces, muchas veces es información que, no es una información oficial y eso, obviamente, conlleva a que haya psicosis en algún lado por algunas autoridades", dijo Sonia Villarreal.