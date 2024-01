No es necesario suspender clases para Consejos Técnicos: ANIEP

Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) "Justo Sierra" y director del Colegio América de Torreón, consideró que no se necesita suspender las clases el último viernes de cada mes en las escuelas públicas de nivel básico para celebrar las reuniones ordinarias de los Consejos Técnicos Escolares (CTE). Según la SEP federal, estos últimos tienen el propósito de plantear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de las y los alumnos.

En el calendario escolar vigente de Coahuila, ocho viernes (de septiembre de 2023 a junio de 2024) no hay clases para niños, niñas y adolescentes del sistema público por dichos motivos mientras que, en la educación privada, las y los docentes sesionan fuera del horario de la jornada escolar.

"Nosotros tenemos autorización federal para que las escuelas particulares realicen los Consejos Técnicos fuera de horario, o los sábados, porque no necesita suspender para no hacer nada. No necesita suspender para hacer una preparación, esos consejos técnicos los impuso Peña Nieto en una de sus reformas educativas. Nosotros lo que necesitamos es competitividad, preparar a los maestros y a los alumnos, porque los papás pagan colegiaturas, pero no se necesita suspender las clases", expuso.

Silva Rosales dijo que, con el fin de elevar el nivel educativo en el estado, esta semana, la delegación Coahuila de la Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) "Justo Sierra" se reunirá en la ciudad de Saltillo con el secretario de Educación del estado, Emanuel José de Jesús Garza Fishburn. También abordarán el asunto de los Consejos Técnicos Escolares. Mientras que el próximo 26 de enero, el funcionario visitará La Laguna para asistir a un evento que tendrá el sector educativo particular.