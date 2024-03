'No es competencia', Wendy Guevara le responde a Elvira Ramírez, influencer trans

Wendy Guevara responde a polémica luego de que aseguraran que ella no había sido la primera mujer trans en ser la imagen de Mac Cosmetics.

Fue esta semana cuando se dio a conocer que la influencer Wendy Guevara, famosa ganadora del reality La Casa de los Famosos México, se había convertido en la nueva imagen de la prestigiosa marca de maquillaje, Mac Cosmetics.

En los titulares de esta noticia, se aseguraba que 'La Perdida' se había convertido en la primera mujer trans en ser la imagen de Mac, sin embargo, varias personas, e inclusive influencers trans, aseguraron que esto no era verdad.

Un ejemplo fue el de Elvira Ramírez, famosa influencer transexual, quien, a través de su cuenta de Twitter, comentó que ella había sido la imagen de Mac antes de Wendy.

Esto desencadenó un sin fin de polémica en redes sociales, generando comentarios sobre quién se quedaba con este título.

Debido a esto, Wendy Guevara utilizó su cuenta de Instagram para hablar de esta polémica, asegurando que no importaba quién lo había hecho primero, sino más bien el punto era visibilizar más a la gente trans.

https://twitter.com/LaWendyGuevara" class="ventana" title="Twitter de LaWendyGuevara/status/1768073172174459357">https://twitter.com/LaWendyGuevara" width="400" height="600" loading="lazy">

"No pasa nada hermanas, aquí no estamos nadie en competencia, lo importante es que todas traigamos trabajo. No me importa ser la primera que hizo 'sabe que', nombre, lo importante es que vean que las chicas trans sí podemos".

"Yo creo que a mí me gusta más llevar ese mensaje que llevar el mensaje de 'yo fui la primera', eso no me interesa, me interesa que vean que nosotras también podemos, eso es lo que yo quiero", aseguró.