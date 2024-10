No descartan inversión privada

Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón reconoció que es necesario llevar al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) a una mayor eficiencia, bajo un mecanismo en donde nunca se pierda la propiedad por parte de los torreonenses,ya que así no dependería de la voluntad de un presidente municipal, pero aclaró que no sería una privatización.

"Hay mecanismos de administración que así lo llevan, yo no digo que estoy a favor o en contra, yo he puesto a Simas y seguiré transitando durante la siguiente administración, para que esté listo para pasar a una siguiente etapa, donde no dependa de la voluntad estrictamente de una administración", explicó.

El alcalde dijo que se han invertido más de 300 millones de pesos en la construcción de pozos de agua potable pero consideró que no todos los ediles anteriores hicieron este tipo de obras, de ahí la necesidad de que este servicio primordial tenga un equilibrio al margen de quien lo administre.

Mencionó que una Asociación Público Privada, que integran el consejo directivo de Simas, como es el caso del sector industrial mediante la Canacintra es una alternativa para lograr esa eficiencia.