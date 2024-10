No descartan intervención privada en Simas Torreón, señala alcalde Román Cepeda

El alcalde Román Alberto Cepeda González consideró necesario llevar al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) a una mayor eficiencia, bajo un mecanismo en donde nunca se pierda la propiedad por parte de los torreonenses sería importante, porque así ya no dependería de la voluntad de un presidente municipal.

"Hay mecanismos de administración que así lo llevan, yo no digo que estoy a favor o en contra, yo he puesto a un Simas y seguiré transitando durante la siguiente administración, para que esté listo para pasar a una siguiente etapa, donde no dependa de la voluntad estrictamente de una administración", explicó.