No aparecen obreros concurso mercantil de AHMSA

Solo 96 trabajadores de confianza, de los casi 7 mil empleados sindicalizados y de confianza, aparecen como acreedores en el concurso mercantil que enfrenta Altos Hornos de México. Esto fue señalado por el diputado local Fernando Rodríguez, quien lamentó que haya pasado tanto tiempo sin que las autoridades estatales y federales intervinieran.

El asambleísta, de profesión abogado con estudios universitarios becados por AHMSA dijo que aún están a tiempo los trabajadores para demandar. Explicó que es una demanda laboral que deben formalizar.

En una reunión que sostuvo con varios empleados en el icónico monumento al Ave Fénix, levantado por la siderúrgica después de salir de una crisis financiera anterior, Fernando Rodríguez indicó que todavía hay tiempo para formalizar la querella laboral.

Expuso que en el concurso mercantil promovido contra AHMSA por más de mil 600 proveedores, contratistas, prestadores de servicios y dependencias gubernamentales, “los trabajadores no aparecen como acreedores a los que Altos Hornos les debe dinero”, aseguró.

Afirmó que aún están a tiempo porque ya se dictó una sentencia de orden laboral contra la metalúrgica monclovense para que pague ciertas obligaciones contractuales a los trabajadores.

La acerera no ha cumplido con el ordenamiento judicial “porque está buscando alguna estrategia legal para no hacerlo”, agregó el congresista.

Sostuvo que fueron convocados los obreros de las secciones 147 y 288 del Sindicato Democrático para que acreditaran el adeudo de AHMSA a los obreros. Solo 96 trabajadores lo hicieron, dijo.

“El mayor número de trabajadores de confianza que no firmaron su finiquito y siguen acudiendo son los que corren mayor riesgo”, aseguró.

Anunció que presentará un punto de acuerdo en el Congreso de Coahuila para proponer que se les brinde asesoría jurídica a los trabajadores de la metalúrgica monclovense para que defiendan sus derechos laborales.

Agregó que viajará a la Ciudad de México, a las dependencias gubernamentales competentes, para gestionar toda la ayuda que los trabajadores y sus familias requieren.

Afirmó que acudirá ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentará en las secretarías correspondientes. “Y sobre todo en las que nos han prometido un apoyo a la gente de Coahuila, como la Secretaría del Bienestar”, externó.

Dijo también “yo me pregunto cómo le están haciendo estos trabajadores durante tanto tiempo para comer… para vivir”. Afirmó que no es admisible que haya campañas políticas en Coahuila con políticos “que yo creo que no quieren pasar por Monclova por vergüenza”.

Anunció que presentará el punto de acuerdo en el Congreso Local para ofrecer la asesoría gratuita a los trabajadores de la acerera. Se comprometió a que el martes o miércoles de la próxima semana llegarán abogados del despacho que lo asesora a él en la Cámara de Diputados, para atender a los obreros y empleados de confianza de forma gratuita.

Afirmó que se puede garantizar el pago de la deuda que tiene la empresa con sus empleados con un procedimiento de embargo precautorio. “Pero hay gente que está en el supuesto, diciendo que se va a reactivar la empresa y siguen sin indemnizar a los trabajadores y sin darle cumplimento a la sentencia. Porque el juez de la causa ya dictó una sentencia condenatoria contra Altos Hornos de México”.

Sobre los trabajadores de confianza aún no prescribe el término para presentar la demanda. Pero cuando dejen de presentarse comenzará a correr el plazo para que prescriba, para que la empresa los acuse de abandono y la recesión sea al revés, dijo.

Concluyó diciendo que Alonso Ancira debe ser encarcelado para que responda por todo lo que ha hecho. “Y si no lo meten a la cárcel, quítenle todos sus bienes y páguenle a los trabajadores”.