Niveles de Presa El Palmito preocupa a autoridades estatales

Dados los niveles que registra la presa Lázaro Cárdenas “El Palmito”, los cuales no presentaba desde hace más de 20 años, preocupa a las autoridades del Gobierno del Estado de Durango, que no descartan se deba reducir a un miniciclo agrícola para este 2024- 2025 para la región Lagunera, por lo que esperan que caigan algunas lluvias e incluso nevadas para con la llegada de los frentes fríos más intensos.

El gobernador Esteban Villegas anunció una reunión con el titular de Conagua para la próxima semana en la que se abordará el tema así como el de Agua Saludable.

“Estamos preocupados porque estamos revisando los niveles, por supuesto que estamos esperando que alguna depresión, no nos ha caído nada por el Pacífico que es lo que a veces ayuda, porque recordemos que los escurrimientos para la presa de aquí de la Comarca Lagunera es de Santiago Papasquiaro, de toda aquella zona, todavía tenemos algunas esperanzas de que nos caiga algunas lluvias por aquel lado o algunas nevadas que vienen frentes fríos grandes”, dijo el gobernador Esteban Villegas Villarreal, en su visita por la región.

Como se informó, el almacenamiento en la presa El Palmito, alcanza 925 millones de metros cúbicos (Mm3), que equivalen al 31 por ciento de su nivel ordinario.

Razón por la que las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR) tima que la situación en este ciclo agrícola 2024-25 podría padecer una situación similar a la de hace 23 años y significaría una reducción drástica del volumen de riego y la superficie, pues en el ciclo pasado se autorizaron 900 Mm3, es decir, en esta ocasión sería casi un tercio de lo que se tuvo el año anterior.

“El riesgo por los niveles que tiene la presa existe, ojalá que no tengamos que llegar a esto, a un miniciclo, pero estamos pendientes, y ojalá que la naturaleza pues se apiade un poquito de nosotros”, dijo Esteban Villegas.

Éste y temas como Agua Saludable, que aseguró que no está en riesgo pese a los niveles que registra la presa, se habrán de abordar en la reunión que tendrá con el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, proyectada para la próxima semana. Aunque comentó que ya sostuvo un encuentro previo, en el que pudo platicar sobre dicha problemática.

“Vamos a revisar varios temas, entre ellos el de Agua Saludable, el de la tecnificación de los módulos de riego que es muy importante porque con él agua que tenemos si tecnificamos podemos cubrir bien las necesidades que se puedan tener en esta zona”, aseguró el gobernador, quien dijo que también se hablará sobre la presa El Tunal II de la capital.

Villegas aseguró que Agua Saludable no está en riesgo ya que aún faltan algunos detalles de la obra. “Agua Saludable no está en riesgo porque todavía falta construir varias troncales que tienen que llegar a Tlahualilo y Mapimí por el lado de nosotros, a eso viene también eso es lo que vamos a platicar con el director de Conagua, como está el estatus, hasta dónde va, qué les falta, porque falta tecnificar o automatizar la potabilizadora, no se puede hacer de manera manual, entonces falta todavía mucha obra que se requiere tanto en Durango como en Coahuila”.