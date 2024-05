Niurka confiesa que engañó a Juan Osorio con Mauricio Islas; 'me dejé llevar'

Niurka vuelve a dar de qué hablar al revelar que le había sido infiel a Juan Osorio con el famoso actor y conductor, Mauricio Islas.

Fue en el programa Sale El Sol que la famosa vedette confesó que había tenido una aventura con Mauricio Islas hace 25 años, cuando aún estaba casada con Juan Osorio. Según Niurka, la infidelidad se habría dado después de que el productor la engañó con otra mujer.

“Éramos jovencitos; él era soltero y me acababan de poner los cuernos descaradamente y estaba bien enojada. Entonces me dejé llevar. La verdad, me desquité con uno guapo”, declaró.

La revelación de la cubana no pasó desapercibida para nadie, y aunque no hay aún declaraciones por parte de Juan Osorio, el que sí habló fue Mauricio Islas, quien, a pesar de que prefiere guardar silencio, sí respondió lo siguiente en el mimo programa.

"Hicimos 'Aventurera' como hace 25 años. No soy una persona que cuente lo que hice o no hice hace mucho tiempo. Si ella lo está diciendo, respeto mucho las razones por lo que lo dice. La quiero, la admiro, la respeto. No tengo nada que estar contando", expresó Islas.

A pesar de la insistencia de los conductores, el actor se mantuvo en la misma postura reservada.

"No se trata de negar o no; (pasó) hace 25 años. Uno es joven y pasan muchas cosas”, sostuvo.