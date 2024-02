Carlos Slim niega beneficios con la 4T

El magnate mexicano Carlos Slim Helú dijo que este gobierno no le ha dado beneficios y recordó que sigue sin tener la posibilidad de ofrecer servicios de televisión de paga además de que la construcción del Tren Maya solamente participó en el tramo 2 de la obra.

"No veo qué beneficios nos ha dado este gobierno. Solo ganamos el tramo 2 del Tren Maya", dijo el empresario.

En conferencia de prensa para aclarar "las cosas que se dicen", según el empresario considerado el hombre más rico de México, dijo que su grupo empresarial seguirá esperando pacientemente, como ha hecho desde hace 20 años.

"Van cinco gobiernos que no lo autorizan. Somos la única empresa del mundo que no tiene servicios de televisión de paga. Nos han hecho competir con un brazo amarrado", dijo el empresario.

Slim hizo un recorrido por sus inicios como inversionista desde su juventud, desde la adquisición de sus primeras empresas hasta la adquisición de Telmex, en la cual insistió que no fue un regalo y que actualmente no es una empresa rentable, pero que no considera venderla.

Slim dijo que actualmente tiene 35% de participación de mercado y que enfrenta entre sus principales pasivos la carga en pensiones con trabajadores que se jubilan muy jóvenes.

Me parece extraordinario que el Poder Judicial dedica cosas distintas al Ejecutivo, si el presidente no está de acuerdo que cambie la ley, dice Slim.

Sobre las 20 iniciativas de reforma que presentó el 5 de febrero pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, Slim solamente se refirió a los cambios propuestos en el Poder Judicial, a lo cual, dijo que, en lo largo de sus años de experiencia y vida empresarial en México, es la primera vez que le toca vivir que el poder judicial toma decisiones distintas al Ejecutivo.

"Se me hace extraordinario que el Poder Judicial decida cosas que están en contra del ejecutivo", dijo el empresario.

Slim dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe decidir conforme a la ley; de caso contrario, que el presidente Andrés López Obrador cambie la ley.

Al terminar este sexenio, hablaré con el presidente Andrés Manuel López Obrador de las cosas que diferimos, empezando por Porfirio Diaz, que yo creo que fue un gran presidente, dijo el empresario Carlos Slim Helú.

El hombre más rico de México inició pasadas las 13:00 horas de este lunes una conferencia de prensa "para aclarar todas las cosas que se dicen".

Slim hizo un recorrido por sus años de joven inversionista, la creación de Grupo Inbursa, así como las crisis económicas, devaluaciones e incluso la privatización de Telmex.