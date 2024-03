Nicki Nicole por fin rompe el silencio sobre su ruptura con Peso Pluma

Ha pasado poco más de un mes desde que uno de los romances más mediáticos del mundo de la música llegara a su fin, en medio de fuertes rumores de infidelidad. En febrero de este año, un video de Peso Pluma comenzó a circular en las redes sociales, en el que aparecía de la mano de una misteriosa mujer que no era su entonces novia, la argentina Nicki Nicole.

Esta grabación no solo le valió fuertes críticas y ataques por parte de los usuarios, también que la trapera decidiera romper con él de manera pública, pues las imágenes llegaron hasta su pantalla. "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedó. Yo de ahí me voy", escribió como respuesta en su cuenta oficial de Instagram.

Nicki, desde entonces, continuó con su vida, retomó sus compromisos laborales e intentó dejar atrás el escándalo; hasta ahora, que en una entrevista con la revista Billboard, por fin rompió el silencio sobre su separación.

La trapera reconoció que no fue fácil mantener la calma en un momento tan doloroso, pero que si actuó de la manera en la que lo hizo fue, principalmente, por dos razones, porque desde el principio su relación estuvo expuesta al ojo público y, dos, por los mensajes de apoyo que empezó a recibir: "Sentí que todo fue bastante expuesto y que, desde mi parte, tenía que decir lo que sentía y lo que me pasaba. También me gustaron los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo y mucho cariño", dijo.

Nicki también explicó que en algún momento quiso guardar silencio, pero sintió que hacerlo era fallarse a ella misma: "Dije: 'ok, esto está pasando. Está en mí decir algo o no decirlo', pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy", agregó.

Desde entonces, la cantante se ha refugiado en su música y sus fans, para salir adelante y a quienes les agradece por el amor que le han brindado: "Lo que más me sanó fue la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de muchas mujeres felicitándome por el mensaje que envíe".

Asimismo, adelantó que su historia con Peso podría aparecer en su nueva música, ya que sus canciones se basan, cien por ciento, en sus propias experiencias: "En este momento siento que hay muchas cosas que me están pasando en lo personal y quiero ponerlas en música. Hay mucha inspiración", finalizó.

Por su parte, el intérprete de "Lady Gaga" no ha hecho ningún tipo de declaración al respecto; lo que sí hizo fue borrar todo rastro de su amor con Nicki en las redes sociales y asegura estar enfocado en su nuevo disco "Éxodo".