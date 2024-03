Nicki Nicole lanza indirecta a Peso Pluma: 'te equivocaste conmigo'

La cantante Nicki Nicole sorprendió a todos al lanzar su nueva canción, la cual podría ser una fuerte indirecta a su exnovio, Peso Pluma.

Durante uno de sus más recientes conciertos en su natal Argentina, la intérprete de Por las noches presentó su nueva canción, la cual muchos fanáticos aseguraron que se asemejaba a su relación sentimental con el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma.

En los versos, la también compositora narró sobre la traición de un ser amado que, aunque pudo haberle dolido, está listo para hacerle frente.

“Entendí que el amor si un día se acaba entonces no hubo amor y que las espinas también hacen parte de la flor. Qué voten el precio, pero es que yo tengo valor, sé que es un jugador, pero conmigo bebé, te equivocas, yo todo te di y como si nada te fuiste con otra, pero yo me curo solita, no es la primera vez que estoy rota. Ten en cuenta que el karma tarde o temprano rebota".

Y es que, como bien se recordará, la relación de los cantantes terminó luego de que se asegurara que Doble P había engañado a la intérprete con otra mujer, terminando su noviazgo abruptamente.