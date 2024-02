Ni Whitney Houston ni Kevin Costner; ¿quién iba protagonizar originalmente El guardaespaldas?

Hace 31 años se estrenó El guardaespaldas, una película en que un agente del servicio secreto de Estados Unidos se vuelve el protector de una famosa cantante, con quien empieza su relación con la mano izquierda, sin embargo, inevitablemente se dan cuenta de que la química y la atracción los envuelve en una historia de amor que, todavía hoy, es una de las más importantes del cine hollywoodense, pues contó con dos de sus más grandes estrellas; Whitney Houston y Kevin Costner

Sin embargo, la película no fue planeada para que ellos la protagonizarán.

La cinta de 1992, dirigida por Mick Jackson, resultó todo un éxito en taquillas, granjeándose un lugar dentro de la lista de las 100 películas que mayores recaudaciones logró en su estreno.

Sin embargo, la historia fue pensada y escrita, 30 años antes, por Lawrence Kasdan, escritor de las secuelas de Star Wars. En esa época, Kevin y Whitney estaban lejos de ser famosos y los productores de Hollywood pensaban que la historia de amor entre Rachel Marron y Frank Farmer debía ser protagonizada por Diana Ross y Steve McQueen, dos de las figuras más importantes de su ámbito; la música y la actuación, respectivamente, de los años sesenta.

Y aunque no queda claro el motivo del porqué no se llevó a cabo el rodaje, a pesar de que la historia fue terminada por su guionista, Kevin Costner fue quien se encargó de rescatarla e impulsar su producción, pues fue uno de los inversionistas de El guardaespaldas, junto a Jim Wilson y, por supuesto, Kasdan, el creador de esta historia de amor.

A pesar de que han pasado más de tres décadas desde que la producción de Warner Bros se estrenó, sigue gustando al público, pues se trata de la historia del guardaespaldas de Marron, una importante cantante de pop, que vive despreocupada y enajenada de lo que sucede alrededor, que la protege luego de recibir múltiples amenazas de muerte, motivadas por una persona muy cercana a su entorno.

Costner y Houston, que en ese momento tenían 38 años y 29 años, y la química que compartían lograron que se convirtiera en una de las películas de romance clásicas por excelencia.

Además, la prolífica interpretación de I Will Always Love You, un cover de un tema country, interpretado y escrito originalmente por Dolly Parton, causó la euforia no solo de las fanáticas y los fanáticos de la cantante, sino de toda una generación que se rindió hipnótica ante los tonos que alcanzaba la soprano, a través de esa confesión de amor hecha canción.