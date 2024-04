Ni es bonita, ni sabe actuar: Sydney Sweeney es víctima de críticas y ponen en duda su fama

Aunque pareciera que Sydney Sweeney está viviendo el mejor momento de su carrera, no todos parecen estar de acuerdo, pues hay quienes aseguran que su belleza no es tan especial, así como tampoco lo es su talento.

Recientemente, el nombre de la actriz ha estado en boca de todos, puesto que ha sido protagonista de varias películas que han sido estrenadas este año, y si bien algunas han tenido mayor impacto que otras, la realidad es que su nombre ha estado muy presente.

Tan solo en lo que va del año, han llegado a las salas de cines películas como Anyone but You, Madame Web e Immaculate.

La fama de Sydney no es del todo nueva, pues ya había dado de que hablar desde que protagonizó la serie Euphoria de HBO junto a Zendaya y Jacob Elordi en el 2019 y su segunda temporada en 2021.

Sydney es considerada por toda una generación de jóvenes como uno de los mayores ídolos actuales del cine, además de que ha impactado con su belleza, sin embargo, la actriz de 26 años de edad tiene detractores.

De acuerdo a la revista Clase, la productora Carol Baum se lanzó en contra de Sydney, quien señaló como una exageración que las nuevas generaciones comparen a Sydney con Scarlett Johansson.

"No entiendo a Sydney Sweeney, así que quería sabes quién es ella y por qué el mundo habla de ella", dijo en una conferencia realizada en el Centro Jacob Burns en Nueva York, señala la fuente.

"Le dije a mi clase: Explíquenme algo, esta chica ni es bonita, ni sabe actuar. ¿Por qué tiene tanto éxito?", fueron las declaraciones.