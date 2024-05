Nelly Furtado: así ha sido la evolución de la cantante que enamoró a los mexicanos | FOTOS

El fin de semana la cantante canadiense Nelly Furtado regresó a los escenarios de México para cantar ante miles de fanáticos durante el de música Tecate Emblema, la presencia de la artista no solamente llenó de nostalgia a los presentes, pues interpretó todos sus éxitos que marcaron la primera década de los años 2000, sino que también sorprendió tras lucir una espectacular figura a sus 45 años de edad.

Este festival celebrado en la Ciudad de México se caracteriza por elevar la música pop con talentos nacionales e internacionales, aunque figuraron estrellas actuales como Nicki Nicole, Lali, Aitana y Anitta, la realidad es que fueron las estrellas que dominaron la industria en los 2000 quienes se llevaron toda la atención.

Principalmente, la presencia de Nelly Furtado, Christina Aguilera, Paty Cantú y Belanova fue la que impactó en redes sociales, pues son estrellas femeninas de la música que marcaron un antes y un después, y que son iconos millennials.

Nelly Furtado sorprendió, pues apenas el año pasado regresó a la música luego de estar ausente por varios años, la cantante fue una de las grandes figuras de la industria a principios de los años 2000, sus éxitos I’m Like a Bird, Turn off the Lights, Try, Forca, Promiscuos y Say it Right, por mencionar algunos, viven en el recuerdo de millones de mexicanos que crecieron viendo los videos de Nelly a través de MTV, pues la cantante dominó los listados de popularidad junto a sus contemporáneas como Christina Aguilera, Gwen Stefani, Pink, Britney Spears y Avril Lavigne.

Además del talento innegable de Nelly, vale la pena destacar que la artista mantiene una figura espectacular y sigue luciendo joven, como en sus años dorados de juventud.

A continuación presentamos la evolución de Nelly Furtado, desde que empezó su carrera como una estrella del folk, hasta convertirse en la más grande estrella del pop con su disco Loose en el 2006.

Nelly Furtado estrena canción

El regreso de Nelly Furtado a la música va muy en serio, pues este miércoles 22 de mayo la artista ha lanzado un nuevo sencillo que lleva por nombre Love Bites, la cual es una colaboración con Tove Lo y SG Lewis.

El tema puede escucharte en las diferentes plataformas de "streaming", además de que se estrenó junto a un visual que se puede ver en YouTube.