'Necesitamos respuestas desesperadamente', Christian Horner sobre el rendimiento de Checo Pérez

Sergio "Checo" Pérez no ha tenido su mejor temporada en la Fórmula 1. Este 2024 el volante tapatío ha estado lejos del rendimiento que ha demostrado en años anteriores y por esto mismo no ha logrado conseguir victorias en la actual campaña.

De cara al regreso de la máxima categoría, para disputar la Gira por América, Christian Horner, el jefe de Red Bull Racing, habló de lo que está sucediendo con el mexicano y su rendimiento a bordo del RB20.

"Necesitamos respuestas desesperadamente", expuso a Motorsport el directivo británico.

"Ha estado entrenando duro en casa, en México, y en contacto regular con el equipo en el Reino Unido. Estamos buscando llegar a Austin en una mejor posición con el coche. Hicimos algunos cambios con el objetivo de mejorar el ritmo y veremos lo competitivos que somos", declaró.

Respecto al arribo de la F1 a Austin, Horner mencionó: "El hecho de que sea un fin de semana con carrera sprint hace que las cosas sean un poco complicadas, porque tenemos una sesión de práctica para poner el auto a punto, pero ahí es donde entra en juego el trabajo en equipo y en eso nos destacamos".

Christian Horner visualiza así el 2025 para Red Bull

En un análisis de lo que podría pasar con Red Bull para el 2025, el director del equipo Christian Horner fue claro al señalar que no pueden permitirse estar por debajo del nivel que muestren equipos como Ferrari o McLaren, que en este 2023 se han visto muy fuertes.

"Ferrari será fuerte el año que viene, con (Lewis) Hamilton y (Charles) Leclerc, además, McLaren con (Lando) Norris y (Oscar) Piastri es una alineación fuerte. Tenemos que asegurarnos de que no haya una brecha tan grande entre ellos, porque no puedes permitirte que eso ocurra. No podemos darnos ese lujo".