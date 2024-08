'Necesario que bajen los recursos para Agua Saludable': Omar Castañeda

El diputado federal por el Distrito 02 y coordinador estatal en Durango de Movimiento Ciudadano (MC), Omar Castañeda señaló que los recursos para el proyecto de Agua Saludable para La Laguna se encuentran etiquetados, pero es necesario que bajen para su ejercicio, principalmente lo que corresponde a la eficiencia de los organismos operadores de agua potable de los municipios que en la primera fase son contemplados, como Lerdo, Gómez Palacio y Torreón.

"El recurso está etiquetado, ya fue asignado y que el proceso de bajar los recursos es el que tiene que ser autorizado por el Gobierno Federal. Que los recursos se tarden en bajar, eso es otra cosa, pero no los pueden desaparecer porque están etiquetados, el tema es que necesitamos presionar al Gobierno Federal para que se dé con la fluidez la aplicación de los recursos", dijo el diputado federal.

Mencionó que entre los recursos pendientes de la bolsa etiquetada para este año, que fue por casi 6 mil millones de pesos, se tiene pendiente que bajen los recursos para la mejora de la conducción del agua en los municipios.

Desde el año pasado la Conagua aseguró que había una bolsa de al menos mil millones de pesos para mejora en la conducción del agua en Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, razón por la cual los tres municipios ingresaron proyectos para validación de la Conagua y que consisten en mejorar las viejas tuberías, pero hasta el momento y pese a que muchos de los proyectos ya fueron validados no ha bajado el recurso para ejecutar las obras y evitar que se pierda cerca del 50 por ciento del líquido que se extrae en la región lagunera para consumo humano.

De acuerdo con la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del 2021 al 2024 se han ejercido cerca de 14 mil millones de pesos.

Cabe destacar que la mayor parte de una partida presupuestal de más de 8 mil millones de pesos bajó hasta el 2023, mientras que para 2024 se etiquetaron en el PEF en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) casi 6 mil millones de pesos.

No obstante se encuentra vigente el proceso de Entrega-Recepción del Gobierno Federal por el cambio de la administración federal, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador está por concluir su gestión y entrará la presidenta electa Claudia Sheinbaum el próximo primero de octubre (ya no será hasta el primero de diciembre como en otros sexenios) razón por la cual muchos procesos administrativos se han retrasado.

Sin recursos federales para carreteras

Castañeda también destacó que este año presentó la propuesta de crear un fondo específico para el rescate carretero y caminos "pero en Morena se insistió en no aprobar este fondo y que si fuera una bolsa general para que lo use de manera discrecional el Gobierno Federal y es gravísimo porque al no estar etiquetado se usa para cualquier cosa", aseguró.

Señaló que eran 15 mil millones de pesos para ciertos proyectos carreteros urgentes en el país y de esos eran mil 200 millones de pesos para Durango, pero no se obtuvo apoyo de la bancada de Morena para etiquetarlos para las carreteras.

"Hay municipios de Durango donde las comunidades en una lluvia quedan incomunicadas completamente y para eso estaba buscando este recurso", mencionó el diputado, quien recordó que en su caso particular presentó 144 iniciativas de las cuales 14 fueron aprobadas por el pleno de la cámara de diputados y que ya son reformas de ley que benefician a México.

"De todo lo que hicimos vamos a informar el 30 de agosto a las 5 de la tarde en el teatro Dolores del Río, que se ubica en la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, y ahí les vamos a platicar con qué concluimos en la Legislatura", acotó.