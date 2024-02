Necaxa mantiene el invicto tras empatar con Toluca

Sufrieron, pero todavía son invictos. Aunque Necaxa desaprovechó su localía, el equipo sobrevivió y empató (3-3) ante Toluca. Y es que, este sábado, ambos conjuntos se hicieron frente en el Estadio Victoria como parte de la sexta fecha del Clausura 2024.

Sonó el silbato y los Diablos Rojos inmediatamente tomaron ventaja. El futbolista chileno, Jean Meneses, anotó al minuto cinco y "burló" la defensa de su arquero rival, Ezequiel Unsain. En medio de la emoción escarlata, Alexis Vega aprovechó las celebraciones del gol y se levantó de la banca para unirse a los festejos del once inicial.

Sin embargo, los visitantes del Estadio Victoria bajaron la guardia y rápidamente, llegaron las consecuencias: la felicidad sólo fue momentánea. Necaxa no dejaría que su primera derrota fuera en casa y en la búsqueda, mínimo, de su cuarto empate consecutivo, "despertaron" e igualaron a los "choriceros" al minuto veintiséis. ¿El héroe? Diber Cambindo.

Pese a que al 38' parecía que caería doblete, Cambindo se convirtió en víctima de un tanto anulado por fuera de lugar. Aun así, contra todo pronóstico, Brayan Garnica rompió el empate y adelantó a los Rayos en el 43', acercando al conjunto a lo que sería su tercera victoria en el Clausura 2024.

El árbitro agregó cuatro minutos de compensación, y ni con eso los dirigidos por Renato Paiva tomaron acción.

Con un Toluca desesperado, terminó el primer tiempo del partido y la "maldición" que había acompañado a Necaxa en este torneo, donde la mayor parte de sus goles sólo caían en la segunda parte de los duelos, llegó a su fin.

Tras el medio tiempo, nuevamente sonó el silbato y llegaron los cambios. Alexis Vega, quien horas antes generó polémica y se convirtió en tendencia por asistir a un concierto en el Coloso de Santa Úrsula, entró a la cancha para sustituir al chileno Claudio Baeza.

La modificación poco ayudó a los Diablos Rojos, pues parecía que los Rayos anotarían su tercer gol en el minuto cincuenta y nueve. No obstante, Cambindo nuevamente sufrió un tanto anulado por fuera de lugar.

Rápidamente, la frustración no solamente apareció en el rostro de Cambindo, sino en todos los jugadores de Necaxa. Y claro, Toluca aprovechó el ánimo "decadente" de su rival para igualar el partido.

Al minuto sesenta y siete, Tomás "Toto" Belmonte remató dentro del área y empató el duelo.

El tercer tanto de los Diablos Rojos no tardó en llegar y todo fue gracias a los Rayos… Ezequiel Unsain, guardameta de Necaxa, cometió un autogol. Sin embargo, no dejarían escapar el carácter de invictos tan fácil. No con un final tan "trágico" y menos en el Estadio Victoria.

Para rematar, a un minuto de que terminara el partido, Cambindo por fin consiguió su "final feliz" e igualó a los Rayos. Con esto, salvó al equipo y gracias a ello, se agregaron siete minutos al compromiso.

El tiempo agregado no causó daño en ambos equipos, por lo que pasaron a la siguiente fecha del torneo con un empate.