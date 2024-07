Necaxa consigue derrotar al Puebla

En un duelo definido desde minutos iniciales, esta tarde los Rayos del Necaxa derrotaron 4-1 a los Camoteros del Puebla quienes nunca lograron corregir su línea defensiva.

A pesar de jugar en casa, los Hidrocálidos no contaron con la presencia de muchos aficionados quienes no esperaban mucho de su equipo debido a que no han tenido buena suerte en los últimos torneos de la Liga Mx, desde 2019 no están en la Liguilla y arrancaron el presente torneo con una derrota ante los Tigres de la UANL.

El equipo necaxista abrió la cuenta al minuto 10 con su jugador argentino Palavecino quien se estrenó con su primer gol rematando con la derecha desde el centro del área, a los pocos minutos Díber Cambindo consiguió el 2-0 tras un contraataque y con un tiro de derecha junto al palo izquierdo.

Cambindo apareció de nueva cuenta al minuto 22 donde parecía conseguir la tercera anotación en un mano a mano con el arquero del Puebla, quien se mostraba totalmente desconsolado y frustrado debido al abandono de su equipo en la defensa.

Culminó el primer tiempo con un dominio claro de los Rayos y con una reacción tardía de los Camoteros.

Al minuto 53 los de Aguascalientes confirmaron su poderío en el enfrentamiento, el colombiano Cambindo terminó consiguiendo el 3-0, además de aprovechar el titubeo de la defensa del Puebla, aprovechó que el arquero estaba un poco salido tirando por debajo.

Malas noticas llegaron para los locales al 56' debido a que su jugador Emilio Martínez tuvo que abandonar el juego por lesión, entrando en su lugar Alán Montes.

El 4-0 apareció al 75', Kevin Rosero remató con la derecha desde el centro del área.

En un descuido de la saga necaxista, Rafael Durán consiguió el gol de la honra para los Camoteros al minuto 87.

Tras el resultado final se espera que la afición necaxista regrese con total ánimo al estadio en juegos posteriores, mientras que la escuadra del Puebla debe ponerse las pilas para no repetir la historia del torneo pasado donde fue el equipo más goleado.

Cabe destacar que se aproxima jornada doble correspondiente a la fecha 3, donde Necaxa enfrentará a Monterrey y Puebla al León.