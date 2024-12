Millones en el mundo festejan la Natividad de Jesús

La Navidad en el mundo se convierte en un espacio de convivencia familiar en donde todos externaron sus mejores deseos y conviven y expresan amor.

En las imágenes podemos observar cómo en diferentes parte de la Tierra se festeja la Natividad de Jesús.

Pero no todo es felicidad, mientras millones de cristianos en Occidente celebran esta noche el nacimiento de Jesús, en la ciudad palestina de Belén -sur de Cisjordania ocupada y donde la tradición cristiana señala como Su cuna- la Navidad llega por segundo año consecutivo marcada por una devastadora guerra que Israel libra en la Franja de Gaza contra el grupo islamista palestino Hamás.

"Nunca he visto una Navidad así, nunca he visto una Navidad triste como esta, nunca he visto una Navidad sin el árbol de Navidad, sin el belén, sin los grupos de exploradores que venían de Galilea, Jerusalén y otras partes para participar en la entrada del Patriarca. Solían ser al menos 37 grupos, pero ahora no queda nada", se lamentó el padre franciscano Ibrahim Faltas, Vicario de la Custodia de Tierra Santa.

Abre Puertas de San Pedro. El papa Francisco inauguró el martes el Año Santo 2025, dando inicio a una celebración de la Iglesia Católica que se espera atraiga a unos 32 millones de peregrinos a Roma y ponga a prueba la resistencia del pontífice y la capacidad de la Ciudad Eterna para recibirlos.

En honor a militares. Los actores de Kharkiv Pavlo y Daria, junto con sus hijos Zakhariy e Ignatiy, realizan una visita navideña a militares ucranianos en una aldea no lejos de la línea del frente en el área de Kharkiv, al noreste de Ucrania, el 24 de diciembre de 2024, en medio de la invasión rusa en curso.

Decoración. Personas observan decoración navideña este lunes, en La Habana

Deseos al cielo. La gente se reúne frente al ayuntamiento de Atenas y suelta linternas celestes durante el evento ‘La Noche de los Deseos’ en Nochebuena en Atenas, Grecia, el 24 de diciembre de 2024.

Solidaridad. Participantes de la cena de Nochebuena para personas solitarias y necesitadas en el Centro Internacional de Congresos de Katowice (Polonia), el 24 de diciembre de 2024. El evento se celebra por décima vez.

Desde Asia. Los indios encienden velas en Nochebuena en la Catedral del Sagrado Corazón de Nueva Delhi, India, 24 de diciembre de 2024. La mayoría de los cristianos celebran la Navidad en todo el mundo el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús, la figura central del cristianismo.

Tony (derecha), de 78 años, y su esposa Amal (izquierda), ambos palestinos cristianos desplazados internamente, se sientan dentro de su tienda de campaña en la zona de Al-Mawasi, Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de diciembre de 2024. La pareja cristiana palestina reside actualmente en una tienda de campaña tras su desplazamiento desde el norte de Gaza, donde no han podido viajar a Belén para celebrar la Navidad por segundo año consecutivo debido al cierre de fronteras y las continuas hostilidades.