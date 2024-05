Muchos lo quieren y otros no; sin embargo, no se agüita porque precisamente los llamados "haters" lo han hecho crecer, al igual que a otros personajes de las redes.

Poncho De Nigris sabe bien que es amado y odiado y que la polémica lo persigue. Lejos de enfrascarse en situaciones negativas; le apuesta a lo positivo, a la "chamba" y justamente este lunes vuelve a la televisión de la mano de la lagunera, Marisol González, gracias al proyecto llamado Vence a las estrellas.

El regiomontano habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de dicho proyecto, de su desempeño en redes sociales y hasta tocó la polémica de cuando llamó a Torreón, "polvorreón". Poncho dio a conocer que lleva nueve años subiendo contenido a las redes. Se ha vuelto una obsesión para él esta práctica.

"Soy un obsesionado del entretenimiento. No sé cuando vaya a frenar la máquina, pero creo que en algún momento puede pasar. Hacer contenido me distrae del ruido que luego traemos en la cabeza, así que trato de sacarle provecho a ese ruido.

"Estoy contento con todo lo que me ha pasado. Tenemos YouTube y TikTok, en esta segunda red últimamente me han criticado, no sé por qué, ahorita hay una nueva generación que se ofende por todo; sin embargo, no voy a cambiar mi esencia para agradar a algunas personas porque luego uno pierde su ser, ya que me ha ido bien con mi forma de ser. Estoy agradecido con la gente que me acepta como soy. Yo nací para entretener a la audiencia, lo tengo más que claro desde que estaba chiquito", dijo.

En cuanto a los "haters", el actor y conductor externó que son necesarios para crecer y que él, hasta pica las costillas para que tiren"más mierd...".

"Son los ratones de laboratorio que tenemos trabajando 24 horas para que siga el tráfico en redes. La gente que me quiere ya sabe que yo puro amor y buena onda. Los 'haters' son gente frustrada que si ven el éxito de los demás les duele, el éxito es como un pedo, las personas se molestan cuando no es suyo. Dejen les platico que cuando tienes detractores es porque estás haciendo las cosas bien". Como se recordará, hace unas semanas se hizo viral un video de Poncho en el que habla de la inauguración de su pastelería y aparentemente se mofó de otra que se encuentra a un lado de la suya. En la charla explicó qué paso.

"Obviamente, hay momentos que sí se siente la vibra pesada como pasó con este asunto de la pastelería. Hubo mucho ruido y pedo mediático porque me puse a un lado de otra pastelería y la verdad es que no entendí. Este 9 de mayo vamos a abrir mi pastelería en Monterrey. Las primeras 150 personas que vayan les vamos a dar una rebanada gratis para que nos digan qué les parecen nuestros postres".

Fue en julio de 2021, cuando Poncho entró en una controversia con los laguneros, que continuó en 2022, por llamar a Torreón en redes, "polvorreón". "Yo quiero mucho a las personas de Torreón y sé que me quieren, siempre que voy me arropan mucho. Yo dije eso porque así me llevo con mis amigos que tengo allá y ellos me dicen que en Monterrey no tenemos agua, por eso dije 'polvorreón'. No pensé que se ofendieran tanto, pero saludos a toda la banda de 'polvorreón', los quiero".

Por otro lado, Poncho se mostró muy emocionado por la llegada de Vence a las estrellas este 6 de mayo a las 20:00 horas por Canal 5.

"Espero que no se pierdan este programa. Estoy muy emocionado de volver a la televisión en la conducción y más porque es un proyecto bonito". Como pareja en la conducción contará con Marisol González.