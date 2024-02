'Nacho' Ambriz toma el timón de los Guerreros

La "Era Ambriz" está oficialmente en marcha. Con la promesa de "llevar al Santos a donde merece estar", Ignacio Ambriz fue presentado ayer de manera oficial como nuevo entrenador de los Guerreros, en un interesante acto celebrado en el Auditorio Orlegi, de Territorio Santos Modelo.espíritu guerrero

El exmundialista mexicano, se presentó sereno, tranquilo y frontal, en la ceremonia que fue encabezada por Dante Elizalde, presidente ejecutivo del club albiverde, además de Daniela Ramos, maestra de ceremonias de la presentación. Ambriz no mostró falsas poses y se dio tiempo de responder los cuestionamientos de los reporteros acreditados para tal ceremonia, adelantó que abrirá los entrenamientos para que puedan ser testigos de su manera de trabajar y ocasionó nostalgia e ilusión, al afirmar que pretende emular el "espíritu Guerrero del Santos del "Pony" Ruiz, de Jared Borgetti, de los domingos por la tarde en el viejo estadio Corona".

"Estoy feliz de estar aquí. Siempre creo que los tiempos de Dios son perfectos. Estoy convencido de que a este equipo lo tengo que regresar al puesto que siempre ha querido tener: pelear liguillas, pelear títulos y después convencer al jugador de que en la cancha tiene que dar lo mejor de sí. Ténganlo por seguro que este equipo va a volver a resurgir, a lo que es: unos Guerreros dentro de la cancha", comenzó Ignacio Ambriz su mandato sobre el equipo lagunero, ya luciendo chamarra y bufanda albiverdes, tal y como se estila en todo acto de presentación.sin objeciones

Cuestionado sobre si impuso algún tipo de condición para venir a La Laguna como entrenador de Santos, "Nacho" fue tajante: "En ningún momento lo dudé. Ésta era la oportunidad que buscaba y creo que por algo suceden las cosas, por algo estoy aquí. Me siento tranquilo de poder venir a trabajar en este club que es Santos. Normalmente me gusta estudiar a las plantillas en que puedo trabajar, veo una columna vertebral que la tiene bien formada, con gente joven que tiene mucha hambre y ganas de hacer las cosas bien y cuando le hablaron a mi representante, sin dudarlo dije 'yo le entro'", describió.

"El futbol me ha dado todo, le tengo mucha pasión, mucho amor y respeto, y creo que el futbol me ha dado una nueva oportunidad. Es un placer para mi estar aquí, sé de sus valores, principios; tres o cuatro se juntan con mi persona: intensidad, servir para ganar y creo que vamos muy acorde a cosas de esas con las que me siento identificado. Representamos a una gran institución que es Grupo Orlegi", complementó Ignacio.

Un Santos aguerrido, es lo que pretende mostrar Ambriz en la cancha, así lo adelantó para los aficionados, a quienes pidió su apoyo en el estadio: "Poco a poco necesito hacer al equipo más agresivo, jugador que no corre, no juega conmigo. Si algo tengo es que era un 'peleón' dentro de la cancha, el equipo tiene que tener un ADN mío, la posesión de la pelota, movilidad y salir a jugar bien al futbol. Puedes ganar, puedes perder, pero necesito meter una identidad".

2 títulosdel futbol mexicano, ha conseguido Ambriz como entrenador, uno en Liga y uno en Copa.