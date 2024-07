Nacho Ambriz niega pelea con Carlos Acevedo; 'es el titular indiscutible', dice

El debut de Santos Laguna, además de quedar marcado por la derrota contra Puebla 1-0 por un penal de último minuto, también destacó por la ausencia del portero Carlos Acevedo, y fue el técnico Nacho Ambriz quien en rueda de prensa posterior al partido, puso un freno a los rumores de conflicto entre ellos, y justificó la aparición de Héctor Holguín en el arco santista.

“Por ahí todo mundo dice que yo me peleé con Carlos, la verdad es que yo no me he peleado con Carlos, simplemente me llegó hasta el miércoles (tras su llamado con selección para Copa América), tuvo un solo entrenamiento con nosotros para poder jugar este partido. Este equipo que tuve lo estuve preparando desde la pretemporada, no ganaste, pero Carlos es el titular indiscutible, no tengo porque no decirlo”, manifiesta Ambriz sobre la situación de Acevedo.

Por otro lado, también destacó el trabajo realizado por el guardameta Holguín en el encuentro contra Puebla.

“Qué bueno que Polito hace un buen partido, a excepción del penal, pero bueno el penal siempre son volados, puedes acertar o lo puede parar, como cuando debutó Polo y para un penal, hoy no se da”.