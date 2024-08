Nace la asociación 'Dafk para siempre en el corazón'

Como una forma de canalizar su dolor de modo resiliente y en memoria de su hija quien fuera asesinada en el 2018, pero sobretodo en apoyo a los niños que quedan en orfandad, Imelda Martínez fundó la asociación “Dakf para siempre en el corazón”, que busca apoyos de las autoridades para continuar con su objetivo.

Fue el 15 de febrero cuando le arrancaron la vida a su hija Dalia Jazmín Orozco Martínez en el municipio de Rodeo, Durango, dejando a dos pequeñas de entonces 4 y 5 años de edad; la mayor cumplió sus 11 años en junio pasado y la menor está por cumplir 10 en diciembre. Ambas se encuentran bajo sus cuidados.

Imelda, comentó que también es parte de la asociación de Madres Poderosas, quienes ahora dice “son mis hermanas”, ya que desde el difícil momento que vivió y que permanece clavado en cada fibra de su cuerpo, le brindaron todo el apoyo y el cariño.

Y ahora con esa misma idea de ayuda a los pequeños que como sus nietas quedaron en la orfandad, desde hace poco más de tres años y medio comenzó en la búsqueda de apoyo tanto para los menores como para las mujeres víctimas de violencia extrema y que por temor a perder la vida, deciden salir de casa.

Dafk para siempre en el corazón (GUADALUPE MIRANDA)

Compartió que hace unos meses, recibió el acta constitutiva, que le brinda la oportunidad de apoyar no solo a estos dos grupos vulnerables, sino también a los adultos mayores que se encuentran en abandono.

“Lo más grave que nos deja este delito (el feminicidio) son los niños huérfanos que se escucha muy fuerte, es una palabra que no me gusta pero es la verdad. (La asociación) Surge de la mano del colectivo madres Poderosas, yo empiezo a ver todo lo que nos atañe, lo que para mi es preocupante, porque las causas penales tarde que temprano va haber una persona aprehendida. Yo me enfoco más en lo que es la protección de los niños de la Laguna, no vemos que porque es de Coahuila o Durango, la asociación está enfocada en la protección de los menores que queden en desamparo”, detalló.

Aunque recordó que en Coahuila cuentan con un decreto que nació en la Administración de Miguel Ángel Riquelme Solís y que le dio seguimiento el actual gobernador Manolo Jiménez, sin embargo consideró que resulta en ocasiones insuficiente dadas las necesidades que cada vez son mayores en los hijos de las víctimas de feminicidio.

“Los niños crecen, van surgiendo nuevas necesidades, porque si bien el decreto tiene una vigencia y sería muy bueno que este decreto ahora si se creara como un fideicomiso para estos niños, porque si bien sabemos, siguen ocurriendo feminicidios. No son hechos aislados, la violencia persiste”, recalcó.

Recientemente se presentaron oficios ante diferentes instancias del municipio, por lo que esperan respuesta para contar con el apoyo.

También, comentaron que el día miércoles se plantaron en la Plaza Mayor de Torreón para recibir apoyo, pero no hubo respuesta, pues reconoció que no ha habido la suficiente promoción sobre la labor de esta nueva asociación civil.

Sin embargo, anunció que para la próxima semana, se estarían ubicando nuevamente en un punto de Torreón pero también de Gómez Palacio para recibir todo el apoyo para los niños, madres violentadas y para adultos mayores.

Actualmente dijo, son cerca de 30 las mujeres que forman parte de su padrón y alrededor de 40 menores, listado que nació hace más de 3 años, cuando comenzó la tarea de este movimiento.

Cómo ayudar

Para las personas interesadas en apoyar la misión de esta nueva asociación, podrán comunicarse con Imelda Martínez en su WhatsApp 8711-44-24-27, o bien, en la dirección calle Tepexpan 644 de la colonia Carolinas en Torreón, cercano a donde se encontraba el antiguo estadio Corona.