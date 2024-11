Myra Milanszenko: ¿Quién era la mamá de Erick Rubín?

Recientemente falleció Myra Milanszenko, madre de Erik Rubín, quien había sido sometida a una operación de emergencia hace más de un mes, momento en el que se solicitó apoyo para donadores de sangre. La noticia fue dada a conocer por el propio cantante de Timbiriche a través de una publicación en sus redes.

Erik compartió una serie de fotos familiares junto a su madre antes de su deceso, además de un emotivo poema en el que expresó su dolor por la pérdida y destacó lo fundamental que fue su mamá en su vida.

“Eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tu cenizas a llorar. No estas ahí, no has muerto“, fue parte del poema con el que Erik se despidió de su madre.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Myra Milanszenko?

Myra Milanszenko, madre de Erik Rubín, falleció debido a complicaciones respiratorias. A principios de octubre, fue sometida a una cirugía de emergencia en la que se le extirpó uno de los pulmones debido a un tumor.

¿Quién era Myra Milanszenko?

Poco se sabe sobre la vida privada de Myra Milanszenko, ya que no era una persona muy activa en redes sociales. Su nombre completo era Myra Milanszenko Daugherty y nació en 1951, por lo que tenía 73 años al momento de su fallecimiento.