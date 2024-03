Muy pocas personas faltan por recoger su credencial en el Distrito 02 del INE en San Pedro

Con corte al lunes 11 de marzo solamente falta por entregar 435 credenciales para votar, que representa un 2.3 por ciento de las personas que tramitaron en los cuatro módulos del Distrito 02 del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya cabecera se encuentra en el municipio de San Pedro. La fecha para recoger la identificación vence este jueves 14 de marzo.

En entrevista el vocal ejecutivo del INE, Carlos García dio a conocer que, en total fueron 18 mil 447 documentos los que se tramitaron del primero de septiembre al 22 de enero, que fue el plazo para el proceso de reposición de credenciales y actualización del padrón, por lo que repitió que las personas que aún no han acudido por su credencial tienen hoy miércoles y mañana jueves para presentarse.

Especificó que, hasta este lunes en el módulo de San Pedro eran 79 personas las que todavía no acudían por identificación, en Madero 97, Muzquiz 167 y en el municipio de Frontera 92.

Resaltó que, en el distrito a su cargo es muy bajo el porcentaje de ciudadanos que faltan por recoger su credencial y considerando que todavía faltaba hacer el conteo de ayer martes, los dos días siguiente muy probablemente la totalidad de las personas que aún faltan podrían acudir y si no fuera el caso entonces el porcentaje sería muchísimo menor.

Agregó que aquellas personas que no acudan podrán recoger su credencial después de la elección, es decir alrededor de dos meses y medio después y, por lo tanto, en ese lapso no contarán con el medio de identificación más solicitado, pero lo más importante no podrán participar en la elección considerada como “la de mayor historia del país”.