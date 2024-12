Muy baja ocupación en albergue invernal de Bomberos en San Pedro

Aunque no se ha registrado una disminución considerable en la temperatura, está disponible el albergue en la estación de Bomberos del municipio de San Pedro, el cual hasta el momento ha sido casi nulo el alojamiento de las personas en situación de calle o que andan de “amanecida” en la zona urbana.

El director de Protección Civil, Dario Sifuentes Rubio manifestó que como cada año, en temporada invernal se apoya a las personas en situación de calle, pero repitió que la asistencia es nula, incluso los días previos al 12 de diciembre en los que en San Pedro el termómetro marcó 3 grados centígrados, solo una o dos personas solicitaron el apoyo.

Dijo que incluso ni los migrantes quieren acudir, ante el temor de que reporten que están en el municipio, por lo que buscan pernoctar en distintos puntos de la ciudad a la espera del siguiente tren que los llevará hacía las fronteras.

El funcionario repitió que cada temporada invernal se preparan para brindar el auxilio a personas en situación vulnerable y mencionó que se tienen muy identificadas a las personas en situación de indigencia o aquellos que viven en las comunidades rurales y acuden a las cantinas y les “cae la noche” y ya no alcanzan camión y no tiene la forma de regresarse, por lo que optan por quedarse en la calle, pero al detectarse en los recorridos que se hacen se les hace la invitación para que se trasladen al refugio, pero repitió que la ocupación es prácticamente nula, ya que todavía el frio no es tan intenso.