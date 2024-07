Música gira en torno a la vida de lagunera Dámaris OC

La cantautora lagunera, Dámaris OC, busca destacar con sus composiciones y con ello dejar huella en los escenarios de la Comarca y de otros sitios.

La artista de Torreón acudió al programa El Sonidero Lagunero, que tiene como objetivo impulsar el talento local.

Tras interpretar sus temas, la chica habló de su carrera y cómo convierte sus emociones en melodías.

“Dámaris OC es una idea que nace desde que tengo 14 años, que es cuando empiezo en la composición. En un inicio se queda como una idea que quería hacer, hasta que lo logré y puedo decir que ahora la música gira en torno a mí en todo”, dijo al inicio de la charla con este diario.

Compartió Dámaris OC que recién ha dado a conocer un nuevo tema que bajo la producción del lagunero Guillermo Ríos. La definió como una declaración de amor.

“Yo estaba dormida, bien tranquila y soñé la rola. Me veía en un estudio grabándola. Me desperté, tomé el celular y me puse a escribir lo que me acordaba de la letra. Cuando la terminé, dije, ‘esto tiene sonido de cumbia’, así que me acordé de ‘Memo’ y le pedí que me grabara y me dijo que sí”.

Previo a dicha rola, Dámaris ya había dado a conocer varios temas, aunque por medio de colaboraciones.

“Hacía muchos duetos. Después de cinco años de no sacar nada me reuní con un amigo, Antonio Muñoz, e hicimos una rola que salió hace poco y posteriormente me armé de valor para lanzar una canción sola”.

Además de cantar sus “tracks”, Dámaris ha dado varios a diversos artistas. Semanas atrás, le pidieron un corrido bélico, reto que libró satisfactoriamente.

Por otro lado, la lagunera reafirmó que por ser mujer se ha enfrentado a varias situaciones incómodas en su carrera.

“A veces se han llevado mi mérito y eso me causaba inseguridad en mí. Se aprovechaban bastante de eso hasta que ya no me dejé, y entonces les dije, ‘sí les ayudo con colaboraciones, pero reconozcan mi trabajo’”, contó y añadió que la canción de Piquito de pollo de Ivonne Avilés la marcó bastante.