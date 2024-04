Mujeres en el ring: el boom de la lucha libre femenil

ndrómeda, anteriormente conocida como Estrellita Lagunera, es otro talento local que destaca a nivel nacional. Arturo Zárate informó que la joven luchadora forma parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ella al igual que Miss Guerrera y Lady Shadow, se crió en una familia de luchadores, es hija del luchador Gran Jefe III, y antes de mudarse a la CDMX, donde actualmente hace carrera, formó parte (única mujer) de Los Gran Jefes, una gran dinastía de lucha libre en La Laguna.

Para los tres entrevistados, la lucha libre femenil en La Laguna ya es una realidad. En las ocho funciones que se realizan en la semana en las también ocho arenas activas (seis ubicadas en Torreón y dos en Gómez Palacio) ya no faltan los elementos femeninos programadas en las contiendas.

Además, actualmente existe voluntad para seguirlas promoviendo, por ejemplo Arturo Zárate mencionó que la arena Tony Arellano, ubicada en Torreón, mantiene un convenio con el CMLL para que luchadoras de otros lugares sean parte de batallas locales, así como también para que las gladiadoras laguneras exploren otros espacios.

Cabe mencionar que otro momento importante que se registró en el año en curso fue la cartelera morada que se presentó en el mes de marzo. Se trató de algo histórico porque por primera vez se ejecutó una función con cartelera exclusivamente femenina, lo cual, marca la pauta para consolidar la Liga de Lucha Libre Femenil en La Laguna.

Por todo lo anterior redactado, para el periodista Alejandro Jiménez, el 2024 debe ser el mejor año para las mujeres luchadoras en La Laguna.

TÉCNICA O RUDA, PERO EN LA MISMA LUCHA

Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina una gomezpalatina de fascinante sonrisa, de gran carisma y grandes habilidades luchísticas. Nieta de Terremoto King y desde hace tres años luchadora profesional: Diosa Hera.

En esta otra, una luchadora experimentada que lleva 13 años subiéndose al cuadrilátero. De estatura pequeña pero con gran habilidad para volar y aplicar el llamado destroza caras. Proveniente de una gran familia de luchadores profesionales y respaldada por su hermana Dulce Llamarada, ella es: Princesa Quetzal.

Una más técnica y otra más ruda, pero ambas desde que iniciaron sus carreras han tenido que hacer una doble lucha, una arriba del ring y otra para sobrevivir en un deporte que, se sigue pensando, es considerado sólo para hombres.

Entrevisto a las dos en la arena Terremoto King que se ubica en la colonia Miravalle de Gómez Palacio, un esfuerzo que realiza Diosa Hera desde octubre del año pasado para seguir promoviendo la lucha libre en la región.

Lo de su sonrisa es cierto, la luchadora de 35 años posee un carisma que de forma orgánica la hace conectar de manera más inmediata con infantes y mamás.

Desde arriba del cuadrilátero de la arena Terremoto King, esta luchadora me comparte que al principio sí fue cuestionada por su familia por querer dedicarse a la lucha. Pero, expresa, ella ya traía la pasión arraigada por su abuelo que fue luchador y por quien, precisamente, decidió llamar así su arena, la cual ofrece entrenamientos de lunes a jueves de 6:30 de la tarde a 8 de la noche.

Actualmente, dice, al menos tres mujeres luchadoras acuden a entrenar, en ese sentido, Diosa Hera señaló "ahorita las mujeres luchadoras estamos en el pico más alto, hay muchas chavas que están poniendo en alto el nombre de La Laguna. Algunas compañeras que ya andan en México en el Consejo Mundial, pero también estamos las locales que no nos quedamos atrás".

Para ella, toda mujer que practique este deporte es de admirar porque " es un deporte en el que te tienes que entregar al mil por mil, es almorzar, comer, cenar y soñar lucha libre".

Diosa Hera ha tenido que compaginar su pasión y su trabajo con el hecho de ser madre soltera de cuatro, dos adolescentes de 15 y 16 años y de otros dos más pequeños de 9 y 7 años.

"A veces me echan carrilla y me dicen que soy una mamá luchona", se ríe, pero quizá, para sus hijos, Diosa Hera, represente eso, una mujer que lucha arriba y abajo de un cuadrilátero con la encomienda de sacarlos adelante.

Princesa Quetzal también es madre soltera de dos, de una niña y un niño que ya le han pronunciado sus intenciones de ser luchadores, no se trata de un anhelo raro, porque en su familia, la mayoría, a eso se dedica.

Ella tiene 13 años luchando, y 25 años de edad. "Desde que estaba en la primaria siempre me ha gustado la lucha libre. Dejaba de ir a los 15 años de mis compañeras para asistir a una función de lucha libre. Ahora ya lo tomo como un trabajo, a eso le llamamos ser profesional porque la constancia, la preparación y el amor por la lucha nos tiene aquí".

Esta luchadora ha sido testigo de cómo ha ido evolucionado este deporte en la región, actualmente se dice sorprendida de saber que cada vez más mujeres se inclinan por esta disciplina, y lo mejor de todo, es que ya registran actividad en todas las arenas.

Cuando inició, hace 13 años, sólo existían seis luchadoras, ahora, como ya se informó en este reportaje, existe el registro de 22 profesionales.

Dedicarse a la lucha no es cualquier trabajo, por ejemplo Princesa Quetzal sabe de los riesgos que corre al subirse al ring. "Sabemos cómo subimos pero no sabemos cómo vamos a bajar".

Para evitar algún accidente o lesión, la ruda ejecuta al menos dos cosas, la primera, se prepara arduamente, y dos, se encomienda mucho a Dios.

Al preguntarle por qué eligió llamarse Princesa Quetzal, la luchadora profesional me compartió: "mi nombre lo elegí porque a mi abuelo le gustaba la descendencia Maya, así que busqué un nombre referente a esa cultura y vi que el Quetzal era un ave pequeña, llamativa y guardiana del templo maya, algo que rotundamente me describe".

Y sí, Princesa Quetzal es de estatura pequeña, sus dotes arriba del cuadrilátero llaman la atención de cualquiera, y por último, estoy segura, esta gladiadora haría lo que fuera por proteger a su dinastía.

VIVIR LA LUCHA LIBRE FEMENIL

Ofrecer un repaso histórico, hablar con expertos en el tema y exponer la voz de dos testimonios, me parecía no ser suficiente para retratar el fenómeno de la lucha libre femenil en La Laguna, porque pensé: me faltaba vivirla.

Así que el jueves pasado me lancé a la Arena Olímpico Laguna, la catedral de la lucha libre en La Laguna, para apreciar el enfrentamiento entre dos amazonas de la CMLL contra dos locales, una de ellas Lady Shadow, con quien pude platicar antes de la contienda.

Es una luchadora muy joven, apenas alcanza los 16 años permitidos para portar la licencia de luchador profesional, pero eso no le impide pararse estoica en las arenas dentro y fuera de región, además, se sabe, la Dinastía Andrade la respalda, se trata de otra luchadora que atendió el llamado de sangre y siguió los pasos de sus familiares.

Ella al igual que Diosa Hera y la Princesa Quetzal, identifica que en la actualidad existe un grupo considerable de mujeres que se dedican a la lucha libre de manera profesional. "Todas tenemos muy buena escuela, y somos bastantes las queremos sobresalir".

Lady Shadow manifiesta que ya existen intentos, sólo falta el consolidar formar parte del Consejo Mundial de Lucha Libre de manera oficial, lo cierto es que a su corta edad ya tiene presencia a nivel nacional.

Jueves 28 de marzo del 2024, el reloj marca las 9:15 de la noche. La función de la Arena Olímpico arranca puntual, espero el momento de ellas en el ring, y me doy cuenta que su presencia ya pesa, pues ya no son las llamadas taloneras, sino que tienen su enfrentamiento programado antes de la contienda estelar.

Fue hasta las 11 pasadas de la noche que se anunció el momento de ellas. Las cuatro salieron a demostrar de lo que están hechas, en su caso, Lady Shadow no se achicó ante las luchadoras internacionales, e hizo lo suyo arriba de la tarima.

El nivel que ofrecen, debo escribir, es sobresaliente. Llaves, vuelos, y movimientos muy técnicos las hicieron merecer el aplauso de los asistentes, me queda claro que nada le piden a la versión de lucha libre masculina, lo que si identifico es que aún pereciste comentarios machistas sobre su físico que no pienso duplicar en este escrito.

Antes, Lady Shadow me compartió que la afición aún piensa que lo único que buscan las luchadoras es "enseñar", pero no, la profesional expresó, lo que pretenden es demostrar que ellas, las mujeres gladiadoras, también se merecen ser reconocidas en el cosmos de la lucha libre profesional. Y yo, qué esa noche fui testigo de su capacidad, talento y profesionalidad en la batalla, que por cierto se llevaron las locales, comparto su idea.

